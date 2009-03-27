BBP’lilere çağrı: İnin o dağlardan

BBP liderini bulma çalışmalarına yardımcı olmak isteyen ve kösele ayakkabılarla dağa çıkan gönülleler işlerin yavaşlamasına neden oluyorlar. BBP Genel Sekreteri de bunun üzerine bir açıklama yaptı: "Teknik olarak yeterli değilsiniz, inin o dağlardan"



BBP Genel Sekreteri Yalçın Topçu, partisinin genel merkezinde arama çalışmalarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında arama çalışmalarına katılan gönüllülere önemli bir çağrıda bulundu: "Teknik olarak yeterli değilsiniz, inin o dağlardan" Topçu şunları söyledi:



Dualarımız bunun için olsun. Ümitlerimiz devam etmekte. Oluşturulan kriz masalarıyla söze başlamak istiyorum. İlk günden itibaren genel başkanımız böyle bir kriz karşısında nasıl davranırsa bizde aynı duruş ve vakarı sergilemeye çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada aynı duruşu gösterebildik.



Herkes üzerine düşeni yapıyor



BBP olarak devletimiz, hükümetimiz, silahlı kuvvetlerimiz üzerlerine düşeni yaptılar ve yapıyorlar. Biz bunları tabii ki önemsiyoruz. Kriz başaldığından itibaren İçişleri Bakanı'nın orada olmasını tabii ki önemsiyoruz. Ama geldiğimiz noktada yangına su serpilmiyor. Muhsin Yazıcıoğlu BBP'nin lideri ama mana açısından Türk-İslam Dünyasının lideri.



‘Bu yangın durdurulmalı’



Siyasi partilerin genel başkanları duygularını bizimle paylaştı. Bunu da önemsiyoruz. Millet toparlandı, büyük birlik oldu. Siyasi parti liderleri "netice ne olacak" diyor. Millet "netice ne olacak" diyor. Artık bu yangına bir son verilmeli. Türkiye Cumhuriyeti büyük devlet olma açısından bir nokta koymalıdır. Gençlerimizin yürek yangınlarını devlete ve millete yöneltmeden vakarı göstereceklerini biliyoruz. Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 can kardeşimizin bize kavuşmasını istiyoruz. Gönlündeki yangını dindirmek için 3000 metreye tırmanan gönüldaşlarımıza sesleniyorum, inin o dağlardan. Teknik olarak yeterli değilsiniz. Devlet görevlileri orada, işlerini zorlaştırmayın. Hep beraber metin olacağız. Devletin ilgilileriyle zorlaştırıcı olmayacağız. Basın mensuplarından rica ediyorum, rast gelene mikrofon tutmayın.



Ardoğan: Helikopterin sinyalinin çalışmaması handikap



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, içinde BBP lideri Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu düşen helikopterin hala bulunamaması üzerine bir açıklama yaptı. Erdoğan,"Burada helikopterin sinyalinin çalışmamış olması en büyük handikap, sadece telefon görüşmesinden alınan sinyal var. Eleştirilerde duygusallığı aşırılığa götürmek yanlış" dedi.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Erdoğan, arama çalışmalarının uzman kişiler tarafından yapılmadığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Erdoğan, "Bu çalışmalar temenni ediyoruz ki daha iyi noktaya gelir. Helikopterler havanın müsaade edebildiği ölçüde çalışabiliyor. Hava şartları tabii duvar" dedi.



Sert eleştirilerin kendilerini üzdüğünü belirten Başbakan, "Maalesef biz bazı açıklamaları duyunca üzülüyoruz. TSK'nın, Emniyet'in helikopterleri çalıştığı gibi karadan da bin asker arama çalışmalarına katılıyor. Bunlar işi bilen kişiler değil deniyor üzülüyoruz" diye konuştu.



Başbakan, dünya standartları neyi gerektiriyorsa arama çalışmalarında onların yerine getirildiğini de söyledi.



Erdoğan, eleştirilerde duygusallığı aşırılığa götürmenin yanlış olduğunun da altını çizdi.



Hava bozuyor



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, helikopterin düştüğü bölgede, yarın öğle saatlerine kadar kar yağışı beklendiğini bildirdi.



Yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurucaova, Tekir, Göksun, Andırın ve Ilıca bölgelerinde yarın hava çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar kar yağışlı geçecek. Görüş mesafesi ortalama 300-500 metre arasında seyrederken, rüzgar kuzey ve doğu yönlerden 15-20 kilometre hızla esecek. Sıcaklıklar Kurucaova'da ve Göksun'da 0 ila -6, Tekir'de 1 ila -5, Andırın'da 3 ila -2, Ilıca'da 0 ila -7 derece arasında gerçekleşecek. Pazar günü ise bölgelerde yağış beklenmiyor.



Yazıcıoğlu için dua edildi



Sivas, Kahramanmaraş, Düzce, Muğla ve Şanlıurfa ve Düzce'de, cuma namazı öncesinde, helikopterleri düşen BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için dua edildi.



BBP’liler Muğla’da yürüdü



Muğla'da BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu helikopterin düşmesi sonrasında başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığını iddia eden grup, Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra, cami önünde toplandı. Yapılan açıklamanın ardından, sloganlar atan grup, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen Muğla Valiliği önüne kadar yürüdü. Burada ikinci defa açıklama yapan gruptakiler, Yazıcıoğlu ve helikopterdekilerin kısa sürede bulunmaması halinde tepkilerinin daha sert olacağını öne sürerek dağıldı.

