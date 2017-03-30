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BBP'li yönetici: 'Evet' çıkarsa Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adayı olacak

18 maddelik Cumhurbaşkanlığı sisteminde 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olunabiliyor

30 Mart 2017 16:01

Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican, referandumdan 'evet' çıkması durumunda BBP lideri Mustafa Destici'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. 

KRT'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan BBP'li Mican, 18 madelik anayasa değişikliği halk onayından geçerse, partilerinin Genel Başkanı Destici'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını ancak teklif edilen anayasada bazı çekinceleri olduğunu ve sistemin yalnış birinin eline geçmesinden endişe duyduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Çekincelerimiz yok değil. Ya yalnış birisi olursa, uygun birisi olmazsa, hatta Kılıçdaroğlu daha öteye gidiyor, akli melekesi olmayan diyor."

 Mican'ın sözleri şu şekilde...

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