BBP'den Sezen Aksu'ya ağır sözler: Lekeli

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Öznur, Sezen Aksu'nun "demokratik açılım" sürecine ilişkin sözlerine tepki gösterdi.



Öznur, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü elebaşının, avukatları aracılığıyla açıklamalarda bulunduğunu ve açıkça ayrışma istediğini savundu.



"Terörist başının Washington destekli 'Yol Haritası' Türkiye'yi bölme projesidir. Terörist başının federasyondan daha ileri talepleri bir Amerikan modelidir" diyen Öznur, DTP'lilerin de "iç savaş tahrikçisi" açıklamalarda bulunduğunu öne sürdü.



"İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, Yaşar Kemal ile görüşmeyi tarihi bir olay gibi gördüğünü" dile getiren Öznur, "Bu küresel büyük oyunu planlayanlar, hükümete milli işlerden ve milli çevrelerden uzak olun talimatını vermişlerdir. Abdurrahim Karakoç ve onun gibi milli ve yerli düşünceye sahip olanlar, onlar için ötekidir. Onun için Hükümet adına sözde devlet politikasını yürütenler, Karakoç gibilerle görüşmezler onları ağızlarına bile almazlar" değerlendirmesinde bulundu.



Öznur, "demokratik açılım" sürecindeki çalışmalar nedeniyle Sezen Aksu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini de anımsatarak, "Sezen Aksu, söylediği abuk subuk sözlerle esas kendi şimdiden 'lekeli' biri olarak toplum vicdanında yer almıştır. Sezen Aksu, başta kendisini seven hayranlarına ve müziğe ihanet etmiştir. Müzikle ülke meselelerini birbirine karıştırmıştır. Sen, evlat acısını kınalı kuzularını, dağ gibi evlatlarını, yiğitlerini vatan için şehit vermiş anaların gözyaşlarını bilir misin?" diye sordu.