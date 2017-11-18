BBP'den seçim ittifakı mesajı

Hüsnü EVREN / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesini ziyaret eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, bugüne kadar birçok konuda AK Parti\'ye tam destek verdiklerini, bundan sonra da ittifak yapabileceklerini söyledi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, Ayvalık\'ta yaptığı açıklamada, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu\'nun, antidemokratik ve hürriyetleri kısıtlayan hükümlerle dolu olduğunu savunarak, \"Hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda, parti içi demokrasiyi tam olarak sağlayacak kısa ve özlü, yeni bir Siyasi Partiler Kanunu düzenlenmelidir. Mevcut seçim sistemi ve siyasi partiler yasasıyla demokrasinin yerleşmesini beklemek hayal olur. 16 Nisan referandumu ile gerçekleşen sistem değişikliğiyle, uyum yasalarının bir an önce TBMM\'ce çıkarılması Anayasa emridir. Anayasanın bir emri olan temsilde adaleti gerçekleştirmek için milletin iradesini mümkün olan en yüksek seviyede sandığa ve TBMM\'ye yansıtacak yeni bir sistem tesis edilmelidir. Bu doğrultuda, partiler arası seçim işbirliği ittifakı yasal hale getirilmelidir\" dedi.

\"BU BARAJ YANLIŞTIR\"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin barajın düşmesi ile ilgili bir açıklamasının bulunduğunun hatırlatılması üzerine BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, şöyle dedi:

\"Sayın Devlet Bahçeli\'nin birkaç gün önce bu seçim barajı ile ilgili yaptığı açıklamayı çok önemsiyor, doğru ve saygıdeğer buluyoruz. Bu baraj antidemokratiktir. Bütün partiler sırası geldiğinde \'baraj yüksek kaldırılmalıdır\' diyorlar işte size bir fırsat geldi. Değerlendirin bunu. Bundan kim kaçarsa bundan sonra yüzde 10\'luk barajın vebali onun boynunda olur. Bu bir samimiyet testidir. Devlet Bahçeli\'nin attığı bu adımın değerlendirmesi gerektiğini ve doğru bir adım olduğunu söylüyorum.\"

SEÇİM İTTİFAKI

Özellikle terörle mücadele noktasında hem içeride hem dışarıda, Suriye\'de yürütülen operasyonlarda Irak\'ın kuzeyinde yürütülen politikalarda ağırlıklı olarak dış politikada iktidar partisini desteklediklerini söyleyen Gürhan, \"Bir seçim işbirliği yapacaksak elbette ki bu ideolojimize, fikrimize, misyonumuza yakın olan siyasi partilerle işbirliği yapmamız kadar doğal bir şey de olamaz. Biz geçmişte de ittifaklar yapmış tecrübeli bir partiyiz. Ülkemiz, devletimiz, milletimiz için bir işbirliği yapmamız gerekirse bizim kimlerle işbirliği yapabileceğimiz zaten kamuoyunun bilgisine dahilindedir\" diye konuştu.

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