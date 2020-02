BBP'den 'Muhsin Yazıcıoğlu' açıklaması: Aydınlatılacak olmasından bazı çevreler rahatsız

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesine ilişkin, 25 Ekim'de hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan dava açılan, eski emniyet amiri Dursun Özmen'in yargılanmasına devam edildi. İfadelerin ardından duruşma 18 Nisan’a ertelendi. Büyük Birlik Partisi (BBP) tarafından yapılan yazılı açıklamada Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dava süreciyle ilgili, "Belli ki son gelişmelerden ve bu dava sürecinin aydınlatılacak olmasından bazı çevreler epeyce rahatsız olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

BBP'nin yazılı açıklamasında, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve partililer tarafından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davanın tüm aşamalarının takip edildiği, sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için her türlü imkanın seferber edildiği vurgulandı.

Dava sürecini sekteye uğratma gayretindeki bazı kişilerin hiçbir zaman boş durmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şehit liderimizin dava sürecine destek olmak için mahkeme salonlarına dahi gitmeyen, zerre kadar katkısı olmayan, buna rağmen sanal ortamlarda klavye kahramanlığı ve dava adamlığı yapan, gerçek hayatta karşılık bulamayan bazı tipler, sürece destek veriyoruz görüntüsü altında sürekli taşın altına elini koyan bizleri her türlü iftira ve karalamalarla itibarsızlaştırmaya çalışmışlardır."

"Birileri soruşturmalar yeniden başlayınca harekete geçtiler"

Bu kişilerin dertlerinin, BBP veya Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dava süreci olmadığı ifade edilen açıklamada, "Bunların derdi merhum liderimizin ismini istismar ederek genel başkanımızı ve camiamızı attıkları iftiralarla itibarsızlaştırmaya çalışmaktır. Birileri takipsizlik kararları verdiğinde tepkisiz kalıp, mahkemelere gelmeyenler, takipsizlik kararları kaldırılıp soruşturmalar yeniden başlayınca harekete geçtiler. Belli ki son gelişmelerden ve bu dava sürecinin aydınlatılacak olmasından bazı çevreler epeyce rahatsız olmuştur ve kontrolleri altındaki bazı kişi ve çevreleri harekete geçirmişlerdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

BBP'nin davanın takipçisi olmaya devam edeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Şahsi hesaplarını, hasetliklerini ve çıkarlarını her türlü erdemli davranışın önüne koyan, kul hakkını dahi önemsemeyen bu kişiler, mahkeme salonlarında dahi her türlü çirkefliği göstermekten çekinmemişlerdir. Bizim için Muhsin Yazıcıoğlu algısı her türlü şahsi hesap ve bencillikten öte bir değerdir. Merhum liderimizin şehadetiyle alakalı hukuki sürecin sıhhati ve selameti için Büyük Birlik Partisi kurumsal yapısının gayretleri bundan sonrada azami şekilde sürdürülecektir. Bu boynumuzun borcudur."