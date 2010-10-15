-BBP'DEN İSTANBUL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ALEYHİNE DAVA İSTANBUL (A.A) - 15.10.2010 - Büyük Birlik Partisi (BBP), Ayasofya Müzesi'nde bayram namazı kılmak için yapılan başvuruya cevap vermediği gerekçesiyle, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü aleyhine İstanbul İdare Mahkemesinde dava açtı. BBP adına, partinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, 15 Ağustos 2010'da Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Sümela Manastırı'nın, Türkiye'de yaşayan Ortodoks Hristiyanların ibadet etmesi için bir günlüğüne ibadete açıldığı hatırlatıldı. İl Başkanlığının, aynı hukuki durumda olması gereken Ayasofya Müzesi'nde bayram namazı kılma talebinin, başvurunun üzerinden 30 gün geçmesine rağmen cevaplanmadığı kaydedilen dilekçede, bu durumda İdari Yargılama Usul Hukuku açısından talebin reddedilmiş sayılacağı ifade edildi. Dilekçede, ''Davalı taraf bu talebimizi reddederek ayrım yapmış, hukuken ve maksat açısından uygun davranmamıştır. Halbuki idare, objektif ve adil olmalı, uygunluk ve maksat açısından tarafsız, vicdanları rahatlatan kararlar vermelidir. Bu şartlara uyulmamıştır'' denildi. Aynı dilekçede, idarenin kararının kaldırılıp, ilk kutlanacak dini bayram namazının Ayasofya Müzesi'nde kılınmasına karar verilmesi istendi.