BBP’den Başbakan Yıldırım’ın ‘bozkurt’ işaretine tepki: Magazinciler yorumlasın…

Başbakan Binali Yıldırım'ın grup toplantısında yaptığı bozkurt işareti hakkında konuşan BBP lideri Mustafa Destici, "Bunlar tamamen politik tavırlar. Dolayısıyla ben bunu yorumlamanın bile doğru olmadığını düşünüyorum. Magazinciler yorumlasın" dedi. Destici, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi de "Sayın Bahçeli iyi top çeviriyor. Ayağa iyi paslar atıyor. İdam cezasını yine dile getirdi. nayasa Değişikliği Paketi içerisinde idam cezası neden yok? Milletimizi aldatmasınlar, kandırmasınlar. ” sözleriyle eleştirdi.

“Magazinciler yorumlasın”

BBP'nin Genel Merkez binasında düzelediği basın toplantısında konuşan Destici, Başbakan Binali Yıldırım'ın grup toplantısında yaptığı bozkurt işareti hakkında, "Daha öncede biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'da bozkurt işareti yapmıştı. Dünde Sayın Başbakan bu işareti yaptı. Bunlar tamamen politik tavırlar. Ülkücü tabana mesaj verme adına yapılmış tavırlardır, davranışlardır. Sayın Başbakanda yaparken gülerek yaptı. Dolayısıyla da hangi anlamda hangi manada oradan çok net ve açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da ben bunu yorumlamanın bile doğru olmadığını düşünüyorum. Magazinciler yorumlasın" ifadelerini kullandı.

İdam cezası

BBP olarak terörle mücadele konusunda yıllardır idam cezasının geri getirilmesini savunduklarını vurgulayan Destici, “Bu konuda çok net adımlar attık. İmza kampanyaları düzenledik. Referandumlar yaptık. Halkımızın kahır ekseriyetinin de bu konuda bizimle aynı fikirde olduğunu gördük. Terörist başının yakalanması ve idamdan kurtarılması, akabinde idam cezasının Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde tamamen Türk Ceza Kanunu'ndan çıkarılmasına muhalefet ettik. Bunun doğru olmadığını söyledik" ifadelerini kullandı.

“Bahçeli iyi top çeviriyor”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türk siyasetinde çok tecrübelendiğini kaydeden Destici, "Sayın Bahçeli iyi top çeviriyor. Ayağa iyi paslar atıyor. İdam cezasını yine dile getirdi. Sayın Bahçeli, Adalet ve Kalkınma Partisini de top çevirmekle itham ediyor. Bizim dışarıdan gördüğümüz kadarıyla bu topu Bahçeli ile Adalet ve Kalkınma Partisi birlikte çeviriyor. Birbirlerine güzel paslar atıyorlar. Ama diğer konularda istedikleri gibi paslaşıp, kaleye şutu çekip gol atamıyorlar. Ama iş idam konusuna gelince sadece ortada top çeviriyorlar. 18 maddelik Anayasa Değişikliği Paketi içerisinde idam cezası neden yok? Milletimizi aldatmasınlar, kandırmasınlar. Dün dündür, bugün bugündür siyasetinin yeni temsilcileriyle karşı karşıyayız” dedi.

“Milletin vereceği karara saygı duymak gerekir”

“Siyasete ahlakı hakim kılacağız” diyen Destici, “Referandum süreci demokratik bir süreçtir. Evetçilere de, Hayırcılara da herkesin saygı olması gerekir. Milletin vereceği karara herkesin rıza göstermesi gerekir. Büyük Birlik Partisi olarak henüz kararı açıklamış değiliz. Kararımızı da ne zaman açıklayacağımıza biz kurullarımızla karar veririz. Partililerimizin, yöneticilerimizin ve toplumun sesini dinleyip açıklama yapacağız. Ama biz karar açıklamadan bizi bir yerlere koymaya çalışan kesim var. Bu ahlaksızlıktır. Bize çamur atmaya çalışanlar var. Bu çamur Büyük Birlik Partisi’nin üzerinde tutmaz. Ama çamur atanların çamurluğunu ortaya koyar. Biz kararımızı açıklamadan bize bir yerlere koymaya çalışanlar en hafifiyle müfteridirler. Büyük bir iftiranın sahibidirler. Bu alışkanlıklarından vazgeçsinler. Bizi kendi kavga kavgalarına alet etmesinler. Biz adımız gibi Büyük Birlik olarak vatan hainleri, bölücüler hariç bu toplumun her bir ferdini kucaklamış siyasi hareketiz” diye konuştu.