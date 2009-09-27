BBP'den Bakan Günay'a protesto

BBP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, ''BBP heyetinin, konuşması sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ı protesto ettiği'' belirtildi.

Başkanlığın yazılı açıklamasında, ''Topkapı Sarayı'nda tarihi dış karakol binasının açılış resepsiyonuna katılan BBP İstanbul İl heyetinin, burada Kültür ve Turizm Bakanı Günay'ı görünce, konuşmasını yaparken protestoda bulunarak daveti terk ettiği'' bildirildi.

BBP İstanbul İl Başkanı Bayram Karacan'ın, konuşmasını yapan Bakan Günay'a, ''Şehit liderimizin defni sırasında takındığınız tavırdan dolayı sizi Türk milletinden özür dilemeye çağırıyorum'' dediği ifade edilen açıklamada, bunun üzerine müdahale eden görevlilerin, BBP heyetini gözaltına alma girişiminde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Karacan'ın, Topkapı Sarayı çıkışında basın mensuplarına, ''Bakan Günay'ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun defni sırasındaki tavrını, Alperen Ocaklarının İdil Biret konseri sırasındaki eylemiyle ilgili demecini, diğer eylem ve icraatlarını her platformda protesto edeceklerini'' söylediği belirtildi.