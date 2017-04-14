BBP’de ‘hayır’ istifaları

BBP Kocaeli ilçe teşkilatları istifalarını duyurdu.

BBP Kocaeli İl Teşkilatı'nda genel merkez kararıyla il başkanlığı görevinden alınan Şeref Gönenli, yerine Serhat Duyar atanmıştı.

Kocaeligazetesi.com'un haberine göre, BBP Başiskele, Gölcük ve Çayırova Teşkilat Başkanları toplu istiflarını duyurdu.

BBP Gölcük İlçe Başkanı Musa Aydoğdu'nun teşkilat adına istifa metni:

İktidar, milletimizin önüne, 18 maddeye sığdırılmaya çalışılan Başkanlık tipi hükümet modeli değişikliği, kanun maddelerini zorunlu bir tercih olarak gündeme getirmiştir. Büyük Birlik partisi olarak ta problemleri çözüm tarafında olabilmek niyetiyle parti içi istişareler yapmış ve fikirlerimizi Genel merkeze ve Genel Başkanımıza bildirmiştik. İstişarelerde alınan görüş ve fikirler neticesi bu kadar dar maddelerle yapılan Hükümet modeli değişikliğinin, ülkemizin ve milletimizin problemlerine çözüm ve çare olamayacağı, ülkemizin birlik ve beraberliğine hizmet edecek, her kesim insanımızın ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarına karşılık verecek Milli mutabakat metni (anayasa) için yeterli olmadığını söyledik. Verilecek yetkilerle problemlerin daha da büyüyeceği ve mahzurlu sonuçlar doğuracağını söyleyerek, evet denmemesi konusunda İlçe başkanlarının çoğunluğu olarak, fikir beyan ettik. Genel Merkez ve Genel Başkanımız istişare hukukuna uymayarak partimizin kararını Evet diyerek açıklamıştır. Genel Başkanımızın kararına saygı duyuyoruz. Genel merkez aldıkları kararın arkasında durarak açıklamalar yapmaya devam etmektedir. Bende almış olduğum kararın arkasında durarak, Referandumda evet demeyeceğimi beyan etmeye devam ediyorum.

Büyük Birlik partisinin kurumsal yapısına sıkıntı vermemek, Alperenlik değerlerine ve Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun milletimizin gönlündeki sevgisine ve muhabbetine gölge düşürmemek adına,İlçe yönetimindeki arkadaşlarla beraber Büyük Birlik Partisi Gölcük İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bu güne kadar aktif yöneticilik yaptığım dönem içinde, benimle birlikte yol almış, hizmet vermiş, hem maddi, hem de manevi desteklerini esirgemeyen kader birliği yaptığım yönetici arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Birçok defalar, Gölcük halkına ve milletimize hizmet etmek niyetiyle farklı dönemlerde adaylıklarım olmuştur. Bu zaman içinde, gerek bizlere oy vererek, gerekse gönül desteğini esirgeyemeyen Tüm Gölcük’lü hemşerilerimize sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunarım.

BBP Başiskele İlçe Başkanı Arif Aktepe'nin teşkilat adına istifa metni:

Usulüne uygun olarak yapılan istişarelerle hareket eden partimizin, usulsüzce yapılan istişarelerle genel siyasi çizgisine aykırı olarak kararlar almaya başladığı, partimizin tüm yönetim kademeleriyle birlikte temel ahlak ve siyasi çizgisinden uzaklaşmaya başladığı kanaatini taşıyoruz. Rahmetli Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun yaşadığı dava ve işaret ettiği ufuk için çıktığımız bu yolda, genelde Mustafa Destici, yerelde ise Serhat Duyar gibi kişilerle yozlaşmanın kontrol edilemez bir safhaya geldiğini gördük. Mustafa Destici’nin referandum sürecinde dar bir grup ile partimizi manipüle etmesi ve %90’ı Hayır diyen tabanımıza rağmen Evet kararı açıklamaları ile de bu yozlaşmanın iyice aşikar olmaya başladığını kamuoyu ile birlikte gördük. 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Mustafa Destici katıldığı bir televizyonda size gönderdiğimiz videodaki ifadelerde; “Muhsin Yazıcıoğlu, elbette bu partinin kurucusudur. Bizim Genel Başkanımızdır ve bizim referansımızdır. Yani bizim için önemli bir referanstır. Hatta en önemli referansların başında gelmektedir. Şimdi biz dolayısıyla bir karar verirken elbette O’nu referans göstereceğiz.” diyerek kararının arkasındaki gerekçeyi anlatıyordu. Sunucu kendisine 2007 şartlarındaki sözler olduğunu ifade ettiğinde, Mustafa Destici bugünkü şartlar 2007’deki şartlardan daha kötü diyerek karşılık veriyordu. Başiskele İlçe Teşkilatı olarak bugünkü şartların 2014’den çok daha vahim olduğunu görüyoruz. Mustafa Destici ve Serhat Duyar’ın görmüyormuş gibi yapmalarını esefle karşılıyoruz. Bizlerde bu ve buna benzer bir çok video çerçevesinde düşündüğümüzde Mustafa Destici ve dar bir oligarşik yapının “dün dündür, bugün bugündür” yaklaşımı ile hareket ediklerini üzülerek görmüş bulunmaktayız. Mustafa Destici’nin kendisine ait olan “Birçok gönüldaşımız güç merkezlerinin çekimine kapılmış, aslî hüviyetlerine uymayan tercihlerde bulunmaya zorlanmıştır. Bu tercihler, güç odaklarınca, milletimizin bağrında tamiri imkânsız yaralar açılmasına vesile olmuştur.” sözleri ile kendisini, Kocaeli İl Başkanlığı’na atadıkları Serhat Duyar’ı ve diğer dönüş yapan arkadaşları çok güzel tarif ettiğini düşünüyoruz. Bu ve buna benzer bir çok gerekçe ile Büyük Birlik Partisi Başiskele İlçe Teşkilatı olarak görevimizden istifa ediyoruz.

Çayırova istifa metni:

BBP Çayırova İlçe Başkanı Ümit Kıyıcı tarafından yapılan yazılı açıklamasa İl Başkanlığına atanan Serhat Duyar’a sert tepki gösterdiler. İşte yapılan yazılı basın açıklaması; “1984 yılından beri tanıdığım ve 1995 yılından beri birlikte siyaset yaptığım Rahmetli Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun bizlere miras olarak bıraktığı Büyük Birlik Partimizin, mevcut Genel Başkanı, Genel Merkez Yöneticileri ve sair idarecileri ile iyi yönetilmediği, teşkilatlarda birlik ve beraberliğin sağlanamadığı aşikardır. Parti içindeki gerginliklerin ve ayrılıkların sürekli arttığı bir dönemde Serhat Duyar gibi bir şahsın Kocaeli İl Başkanı yapılması teşkilatlarımızı iyice birbirine düşürmüştür. Ancak gördüğüm kadarıyla Serhat Duyar isimli şahsa ciddi tepkiler olduğu ve gelmesi ile birlikte istifaların da ortaya çıkması bizlerinde haklı duygular taşıdığını göstermektedir. Genel Başkanımız Mustafa Destici’nin tüm tavsiye ve uyarılara rağmen Serhat Duyar’ı kısa dönemli siyasi hesaplar uğruna Kocaeli’nin başına getirmesi bizleri derinden üzmüştür. Bu durumda, Kocaeli’de, BBP’nin çatısı altında siyaset yapmanın bir anlamı kalmamıştır. Bu nedenle Büyük Birlik Partisi Çayırova İlçe Teşkilatı olarak görevimizden istifa ediyoruz” sözlerine yer verildi.