Milli İttifak: AKP, MHP, CHP ve HDP’den oy alacağız, barajı aşıyoruz

'Milli İttifak'la seçime giden BBP ve SP'nin genel başkanları AKP, MHP, CHP ve HDP'den oy alacaklarını açıkladı. BBP lideri Mustafa Destici, “Kamuoyu araştırma şirketlerinin yapmış olduğu araştırmalara milletimizin itibar etmemesi gerekiyor. Biz Saadet Partisi’yle gerçekleştirdiğimiz ittifakla zaten barajı geçmeme şansını ortadan kaldırdık” diye konuştu.

7 Haziran’daki genel seçimlere, “Milli İttifak” adıyla girme kararı alan Saadet Partisi’nin Genel Başkanı Mustafa Kamalak ile Büyük Birlik Partisi’nin lideri Mustafa Destici, Milli İttifak’ın seçim barajını geçtiği iddiasında bulundu.

Kamalak ile Destici, dün gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelerek siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Genel seçimlere “Milli İttifak” adıyla ortak girme kararı alan iki partinin lideri, dış politika , eğitim ve ekonomi konularında hükümeti eleştirirken, seçim barajını aştıklarını savundu. Milliyet'in haberine göre, ittifakın oy oranını değerlendiren Destici, yüzde 4-6 oranında Ak Parti’den, yüzde 3,5-4,5 oranında MHP ’den, yüzde 0,75 - 1 oranında CHP ’den ve yüzde 0,50 oranında ise HDP’den oy aldıklarını ve kendi tabanlarını eklediklerinde barajı geçtiklerini savundu.

Destici, “Kamuoyu araştırma şirketlerinin yapmış olduğu araştırmalara milletimizin itibar etmemesi gerekiyor. Biz Saadet Partisi’yle gerçekleştirdiğimiz ittifakla zaten barajı geçmeme şansını ortadan kaldırdık” diye konuştu.

Kıbrıs’ta yaşanan gelişmeleri değerlendiren Destici, “Kıbrıs meselesi tam senaryo. Yazılmış ve uygulanıyor. Kıbrıs’ın Abdullah Öcalan’ı geldi. Bu iktidar getirdi” dedi.