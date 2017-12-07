BBP ve Alperen Ocakları'ndan 'Kudüs' yürüyüşü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta BBP ve Alperen Ocakları İl Teşkilatı, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına, düzenledikleri yürüyüşle tepki gösterdi.

BBP İl Başkanlığı ile Alperen Ocakları İl Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs açıklamasını düzenledikleri yürüyüşle protesto etti. BBP İl Başkanı Uğur Bulut\'un da katıldığı yürüyüş, parti binası önünde başladı. Grup, Atatürk Caddesi üzerinden, kent meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan yaklaşık 50 kişilik grup \'Sivas uyuma Kudüs\'e sahip çık\', \'Katil İsrail, işbirlikçi ABD\' sloganları attı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alperen Ocakları İl Başkanı Şehrettin Çatalçam, ABD Başkanı Trump\'ı kınadıklarını söyledi. Kudüs\'ün İslam şehri olduğunu dile söyleyen Çatalçam, \"Biz bu açıklamanın bir Büyük Orta Doğu Projesi\'nin bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Alperenlerin İsrail\'e olan tavrı bellidir. Biz Alperenler olarak şehit liderimiz Muhsin (Yazıcıoğlu) başkanımızın dediği gibi, biz Amerika\'nın ortasına devlet kurarız. Gerekirse her Alperen, Selahaddin Eyyubi\'nin kılıcı gibi Amerika\'nın ortasına saplanır. Devlet yöneticilerimizin de, \'Kudüs kırmızı çizgimiz\' sözünün arkasında durmasını bekliyoruz\" dedi.

Grup, açıklama sonrası dağıldı.



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