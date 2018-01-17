BBP: Suriye'yi YPG'ye dar edeceğiz, terör devleti kurdurtmayacağız

Afrin'e olası operasyon düzenlenmesini değerlendiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hain emellerini kursaklarında bırakacağız. Bunun içindir ki, biz bu terör devletini kurdurtmayacağız ve Suriye'yi YPG'ye dar edeceğiz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, olağan haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan Destici, ABD'nin 30 bin kişilik ordu kurma kararına tepki gösterdi.

BBP Genel Başkanı Destici şunları söyledi:

"Gelinen aşamada, ABD bizim Afrin hamlemizden sonra, Irak sınırına 30 bin YPG'li yığacağını söyledi. Zaten daha önce oraya yavaş yavaş CENTCOM güçleri yerleşmeye başlamıştı. ABD'nin bu çıkışından sonra Türkiye, Rusya ve İran haklı olarak bu girişime büyük tepki gösterdi. Şimdi biz aynı hassasiyeti müttefikimiz Rusya ve İran'dan Suriye'nin kuzeyindeki Fırat'ın doğusundaki CENTCOM ve YPG işbirliği içinde göstermesini istiyoruz. Rusya'nın ve İran'ın 'Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda CENTCOM ve PKK/YPG varlığı sürdükçe siyasi sürece geçilemeyeceğini, bu CENTCOM ve YPG varlığını bölgede istemediklerini' deklare etmelerini istiyoruz. Başta PKK/YPG'nin yönetici takımı olmak üzere, bunların tasmalarını elinde tutan ABD/CENTCOM, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve şartları düşmanca adeta 'Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalandığı durum ve şartlarla' bir tutmaya çalışıyorlar. Yüz sene sonra siyasi, ekonomik ve coğrafik olarak Ortadoğu'nun yeniden şekillendirildiği bu dönemde geçmişte kaçırdıkları fırsatı bu kez kaçırmak istemiyorlar ve adım adım uyguluyorlar ama Allah’ın izniyle hepsinin üstünden gelecek ve hain emellerini kursaklarında bırakacağız. Bunun içindir ki, 'biz bu terör devletini kurdurtmayacağız ve bu Suriye'yi YPG'ye dar edeceğiz'. Türkiye olarak Suriye'nin içinde vaziyet almak kadar, içeriyi de sağlama almamız gerekiyor. Bu istikamette yapılacak en önemli hamle, sınırımız Suriye'nin kuzeyine cephe olan yerleşim bölgelerinde CENTCOM'un tekrar bir şehir savaşları fitnesi başlatmaması için gerekli önlemleri almak olmalıdır. Bilhassa sınırlarımıza cephe olan yerleşim yerlerimizde Suriye ile etkileşimi kesecek tedbirler üretmeliyiz. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerinin sınırlarımızın berisine geçişlerine kesinlikle dikkat etmeliyiz."