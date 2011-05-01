BBP lideri Topçu: 1 Mayıs tüm işçilerin bayaramıdır

T24- BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Türkiye'de 1 Mayıs'ın bir kısım ideolojilerin hegemonyası altında olması görüntüsünün işçiler açısından ciddi bir talihsizlik olduğunu belirtti.





Topçu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çalışma ve diğer sosyal haklarını kazanmak için işçilerin dünya çapında uzun yıllar mücadele vermek zorunda kaldığını ifade eden Topçu, işçilerin emeğin karşılığının halen tam olarak verilmediğini savundu.





Türkiye'de de işçilerin bir kısmının sıkıntılarının bulunduğuna işaret eden Topçu, kıdem tazminatı sorununun bunların en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu anlattı.





Medeniyet değerleri ile tarihi devlet geleneğinin işçilerin alnının teri kurumadan hakkını vermeyi gerekli kıldığını, fakat uzun yıllardan beri uygulamaların yeterli seviyede olmadığını belirten Topçu, ''asgari ücretin komik ve dramatik bir seviyede olduğu Türkiye'de işsizliğin fazla olmasıyla tam bir emek sömürü düzeninin kurulduğunu'' ileri sürdü.





Şimdiye kadarki neredeyse bütün iktidarların değerler siyaseti yerine çıkarlar siyaseti yaptığını, bu nedenle de adaletsizlik ve sömürü düzeninin devam ettiğini savunan Topçu, şunları kaydetti:

''Türkiye'de 1 Mayıs'ın bir kısım ideolojilerin hegemonyası altında olması görüntüsü işçilerimiz açısından ciddi bir talihsizlik olmuştur. Oysa 1 Mayıs bütün işçilerin bayramıdır. Türkiye'de artık bir kısım alışkanlıkların değişmesi gerekir. 1 Mayıs barışın, kardeşliğin ve emeğin bayramı olması gerekirken sözünü ettiğimiz ideolojik gruplar şov yapma fırsatı olarak değerlendirmiş ve neredeyse her yıl yapılan kutlamalarda, bu mutlu güne gölge düşürmüşlerdir.





Umarım bu yıl üzücü olaylar gerçekleşmez. 1 Mayıs bir bayram gibi kutlanır. Bu duygu ve düşünceler içinde bütün işçilerimizin, emeğin, hürriyetin ve kardeşliğin bayramı olan 1 Mayıs bayramını en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve milletimize güvenli, özgür ve refah içinde huzurlu bir gelecek diliyorum.'' (aa)



