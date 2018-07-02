BBP lideri Destici'den erken yerel seçim çağrısı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerin erkene alınması çağrısında bulunan Destici, "Çünkü martta kış şartları oluyor, seçim büyük zorluklara sahne oluyor. Onun için yerel seçimlerin önümüzdeki sonbaharda, ekim sonu gibi yapılmasının hem milletimiz açısından hem seçimin sıhhati açısından daha doğru olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Destici, YSK'nın ve seçim kurullarının, seçimlerin güvenli ve sağlıklı gerçekleşmesinde, hızlı sonuçlanmasında önemli rol oynadığını belirterek, "Sandıklarda görev yapanlara teşekkür ediyorum. Medya kuruluşlarımıza, Anadolu Ajansımıza teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Meclisin güçlü ve itibarlı olduğunu, daha güçlü ve daha itibarlı hale geldiğini aktaran Destici, 1980 darbesinden sonra en yüksek temsil imkanının yakalandığını kaydetti.

"Meclis'e Destici girmedi, BBP girdi"

Destici, 25 yıllık bir siyasi parti olduklarına işaret ederek, kurucu liderleri Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ve şükranla andığını belirtti. Yazıcıoğlu'nun ölümünden 9 yıl sonra BBP'nin Mecliste temsil imkanını yakaladığını anımsatarak, "Bugün Meclise Mustafa Destici girmedi, BBP girdi. BBP temsil ediliyor Mecliste. İşim zor, yüküm ağır. Bunun farkındayım. Hem camiamıza karşı, Alperen kardeşlerimize, milletimize karşı büyük sorumluluğum var." diye konuştu.

"Yerel seçimlerin erkene alınmasını savunuyoruz"

Destici, erken yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesinin istenmesi üzerine, şunları kaydetti:

"Yerel seçimlerin erkene alınmasını 2009'dan beri savunuyoruz. Bizce alınabilir, alınması çok doğrudur. Çünkü martta kış şartları oluyor, seçim büyük zorluklara sahne oluyor. Onun için yerel seçimlerin önümüzdeki sonbaharda, ekim sonu gibi yapılmasının hem milletimiz açısından hem seçimin sıhhati açısından daha doğru olduğuna inanıyorum. Hem de Türk milletimiz, 24 Haziran seçimlerinde bir irade koydu, bunun yansımasını da yerel seçimlerde göreceğimize inanıyorum."