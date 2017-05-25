BBP lideri Destici’den bedelli askerlik önerisi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerlik ile sağlanacak kaynağın SMA hastalarına aktarılmasını istedi.

Gazete DuvaR'da yer alan habere göre, SMA hastası olan 9 aylık Eymen Çapkın’ın geçen gün Sakarya’da hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrendiğini ifade eden Destici, şöyle devam etti: “Ülkemizde yaklaşık 2 bin civarında SMA hastası, ağırlıklı olarak çocuk var. Üzücü olan şu ki bunların önemli bir kısmı ilacına ulaşamadıkları, parasal değerini karşılayamadıkları için hayatlarını kaybediyorlar. Bu durum ülkemiz adına utanç verici, milletimiz ve aileler içinde kahredici bir durum. Bunun mutlaka ama mutlaka çözülmesi şart.”

Kaynak bulunma konusunda da öneriler sonun Destici, şunları kaydetti:

“Kaynak bulunamıyorsa bizim önerimiz, değişik fonlarda milyarlarca TL para var ve daha az önemdeki farklı alanlarda harcanıyor. 2 milyar dolar buraya ayrılsın. Ya da bedelli askerliğe ilkesel olarak karşıyım. Lakin oluşacak kaynak buraya aktarılıp 2 bin canımız hayata tutunacaksa bu da yapılabilir. Son olarak Sakarya’da SMA hastası olan Eymen bebek, tedavisi yapılamadığı için hayatını kaybetti.”