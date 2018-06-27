BBP lideri Destici'den bedelli askerlik çıkışı: Kamuoyuna yansıyan rakamları kabul etmiyoruz!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici milyonlarca kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik konusunda gelir düzeyi çağrısında bulundu. Destici, "Askere alma konusunda bir yığılma olduğu açık. Bu noktada gerekli gibi görünüyor fakat kamuoyuna yansıyan rakamları kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.

Destici, bedelli askerliğe ilkesel olarak karşı olduklarını belirterek, "Bedelli askerliğin bedeli, gelir düzeyine göre belirlenmelidir" ifadesini kullandı.

BBP lideri 24 Haziran baskın seçimlerine giderken Cumhur İttifakı'na destek vermişti.

BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Destici, seçim sonuçları ve gündemdeki konuları değerlendirdi.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik edip, başarı dileyerek, "MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı siyasi hamleler nedeniyle teşekkür ediyorum, Bahçeli'nin bu süreçteki demokrasiye katkısını bugün Meclis temsilindeki adaletin neredeyse yüzde 100'e ulaşmasından da görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

BBP olarak yeni sistemin tam olarak uygulanması için herkesin üzerine düşen görevi yapacağını belirten Destici, "Soydaşlarımıza, dindaşlarımıza bütün mazlumlara yardım etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.