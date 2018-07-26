T24 LogoT24 Logo
Gündem

BBP lideri Destici: Meral Hanım devam etmeli

"Seçimlerden sonra oluşan başarısızlık algısının aksine Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum"

26 Temmuz 2018 16:48

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa  Destici, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin olağanüstü  kurultayında aday olmayacağına yönelik açıklamasına ilişkin olarak, "Meral Hanımın devam  etmesi gerektiğine inanıyorum. Seçimlerden sonra oluşan başarısızlık algısının aksine Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum." dedi. 

Destici, BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemi  değerlendirdi. Atina'da meydana gelen orman yangınında hayatını kaybedenlerin  ailelerine sabır ve başsağlığı dileyen Destici, "Aramızdaki siyasi meselelerin  komşuluk ilkelerine engel olmaması gerekir. Yunan halkının acısını paylaşıyoruz."  ifadelerini kullandı.

Destici, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen bedelli askerlik yasa  teklifini adil bulmadığını belirterek, ödenecek bedelin gelir düzeyine göre  belirlenmesi gerektiğini, bu konuda kalıcı çözümlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

İyi Parti'de Meral Akşener'in kongre kararı alıp aday olmayacağını  açıklaması üzerine açıklamalarda bulunan Destici, "Diğer partilerin iç işleri  hakkında yorum yapmanın etik olduğunu düşünmüyorum ama Meral Hanımın kongrede  aday olacağı ve devam edeceği kanaatindeyim. Devam etmesi gerektiğine de  inanıyorum. Seçimlerden sonra oluşan başarısızlık algısının aksine Meral  Akşener'i başarısız bulmuyorum." diye konuştu.

  Kerkük'teki terör saldırılarına ilişkin de değerlendirmeler yapan  Destici, Irak'ta Türkmenlere yönelik terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin  bulunduğuna işaret ederek, görüşme yaptığı Irak Türkmen Cephesi Lideri Erşat  Salihi'nin, varlıklarını sürdürebilmek adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden  daha güçlü bir sahiplenme beklediklerini söylediğini aktardı. Destici, "Biz bu  konuların sürekli gündemde tutulması ve soydaşlarımızın güvenliği için çaba  göstereceğiz." dedi.

ETİKETLER

Meral AkşenerDesticiBBPiyi PartiAtina
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24