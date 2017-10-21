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BBP lideri Destici, 'el artırdı': Musul ve Kerkük yetmez; Halep, Trakya, Kırım da alınmalı!..

Bahçeli, "82' Musul, '83' Kerkük; '84'ü söylemiyorum, '85'in heyecanı kaçmasın" demişti

21 Ekim 2017 16:09

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "sadece Musul ve Kerkük'ün değil, Halep, Batı Trakya ve Kırım'ın da Türkiye'ye katılması gerektiğini" savundu. Destici, “Bu biraz rahatsızlık yaratmaz mı? Emperyalist bir müdahale olarak görülmez mi?” sorusuna ise, “Emperyalist müdahale olarak görülemez. Oralar 100 yıl önce bizimdi, emanete bıraktık” yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, partisinin grup toplantısında "82' Musul, '83' Kerkük; '84'ü söylemiyorum, '85'in heyecanı kaçmasın" demişti.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Destici, Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki gelişmelere askeri olarak müdahalede bulunması gerektiğini savunarak Kerkük için ‘gerektiği kadar Alperen gönderebileceklerini’ söyledi.

“HDP ile tokalaşır mısınız?” sorusuna “Terörle aralarına mesafe koymalılar” yanıtını veren Destici, seçim barajı konusunda ise, “Baraj kalkmalı, kalkarsa TBMM’ye gireriz” dedi.

BBP Genel Başkanı, program sonunda Kerkük Zindanı türküsünü de söyledi.

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