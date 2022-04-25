BBP lideri Destici'den Erdoğan'a: Büyük oyuna gelmemek lazım

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kendisini ziyaret eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Sığınmacılar bahane edilerek, provokasyon hazırlanıyor... Türk milliyetçiliği ile Arap milliyetçiliği çatışması isteniyor... Bu büyük oyuna gelmemek lazım." dediğini aktardı.

Donat bugünkü yazısında, Destici- Erdoğan görüşmesinin perde arkasını aktardı.

Donat yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Destici, "Sayın Cumhurbaşkanım" dedi: Partimizi ziyaretiniz, bizim için çok değerli. Sonra... Nerelere gittiğinden söz etti: Şırnak, Kars, Erzurum, Ardahan, Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun, Sinop, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Mersin... 9 ay içinde tam 65 ili gezdim. Vatandaşlardan gelen talepleri, Erdoğan'a aktardı: Tarımsal destek... Tarlanın sahibine değil de, bizzat ekip/biçene, üretene verilse daha iyi olacak gibi. Çiftçi... Mazottan ÖTV alınmamasını istiyor. Korona... Ekonomik sorunlar... En çok, düşük maaşlı emekli ile küçük esnafı vurmuş.

Mustafa Destici, sığınmacılar konusunda partideki arkadaşları ve uzmanlarla birlikte hazırladıkları raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

BBP lideri, bize dedi ki:

Geçmiş, geçmişte kaldı... Dünü tartışmanın bir yararı yok... Önümüze bakalım. İç savaş sona erince, Suriye normale dönünce, sığınmacılar da ülkelerine gitsinler. Kuzey Suriye'de imar çalışmalarının devam ettiği yerler var... Türkiye'nin ve bazı İslam ülkelerinin desteğiyle... Buralara 2022 yılı içinde 500 bin Suriyeli gönderilecek. Gaziantep gibi sanayi şehirlerine gittim... Sanayicilerle görüştüm... Ticaret ve sanayi oda başkanları ile de... Çalışanlar, iş kuranlar var... Onlar dönmezler."