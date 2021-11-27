BBP lideri Destici: Bu millet size sandıkta da sokakta da gerekirse dersin en alasını verir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sokağı tahrik etmeyin. Milleti birbirine düşürecek hareketlerden kaçının. Marjinal grupların peşine takılmayın. Yoksa bu millet size sandıkta da sokakta da gerekirse dersin en alasını verir" dedi.

Destici, bir otelde düzenlenen partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Musafa Destici, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümden duyduğu üzüntüyü belirterek, bu olayı kabullenemediğini söyledi. Bu tür suçlar için her zaman idam cezasını savunduklarını kaydeden Destici, halkın yüzde 90'ının da bunu desteklediğini vurguladı.

Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine miting yapma kararı aldığını belirterek, bunun "akılalmaz" bir durum olduğunu söyledi. Muhalefet mitinglerinin hükümeti erken seçime zorlamak için yapılacağını ifade eden Destici, muhalefetin ekonomi üzerinden 'siyasi rant elde etmeye çalıştığını' söyledi.

Destici, muhalefetin ekonominin düzelmesinden korktuğu için erken seçim talep ettiğini iddia ederek, "Bunun için sokağı hareketlendiriyorlar. Bunun için Türkiye'yi bu yollarla seçime götürmeye çalışıyorlar" dedi.

Sokak tecrübesi olan bir hareket olduklarını ancak bunu milletin ve memleketin hayrına görmediklerini söyleyen Destici, "Sokağı tahrik etmeyin. Milleti birbirine düşürecek hareketlerden kaçının. Marjinal grupların peşine takılmayın. Yoksa bu millet size sandıkta da sokakta da gerekirse dersin en alasını verir" diye konuştu.

Destici, seçimlerin haziran 2023'te yapılacağını söyleyerek, başkanlık sistemine yönetimde istikrarın sağlanması için geçildiğini öne sürdü.

Tüm dünyada gıda krizi ve yüksek enflasyonun yaşandığına dikkati çeken Destici, muhalefetin algı yönetimi ile ekonomik dengeleri manipüle etmeye çalıştığını iddia etti.

Sabit ve düşük gelir grubunun enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini de dile getiren Destici, asgari ücretin 4 bin 500 liranın, en düşük emekli maaşının ise 3 bin 200 liranın üstünde olmasını gerektiğini söyledi. (AA)