BBP helikopterinin pilotu kalp hastası çıktı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 6 kişinin yaşamını yitiren kazada helikopteri kullanan pilotun otopsi raporu açıklandı. Pilot Kaya İstektepe'nin zehirlenmediği belirtilirken, raporda, gazeteci İsmail Güneş'in de kazadan sonraki 3-6 saat arasında donarak hayatını kaybettiği açıklandı.



BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi ve parti avukatı Kemal Yavuz, Adana Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, düzenlediği basın toplantısında, raporda, helikopterin pilotu Kaya İstektepe'nin gerek kan tahlillerinin gerekse diğer tahlillerinde herhangi bir uyarıcı, uyuşturucu madde bulgusuna rastlanmadığının belirtildiğini söyledi.



Yavuz, "Acaba pilotla ilgili bir olumsuzluk var mıydı? Pilotu etkisiz hale getirecek daha önceden bir işlem gerçekleşmiş miydi? Bunlarla ilgili kaygılarımız vardı. Pilot Kaya İstektepe'nin gerek kan tahlillerinin gerekse diğer tahlillerinin tamamında herhangi bir uyarıcı, uyuşturucu bir madde bulgusuna rastlanmadı. Dolayısıyla pilota ilişkin kuşkularımız önemli ölçüde dağıldı" dedi.



‘Bir spazm ile ilgili net bulgu yok’



Adana Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda, tahlillerde uyarıcı, uyuşturucu madde bulgusuna rastlanmadığının belirtilmesine karşılık pilot Kaya İstektepe'nin kalp hastası olduğunun ifade edildiğini açıklayan Kemal Yavuz, şöyle konuştu:



"Pilotun kalbi ile ilgili sorununun olduğu raporla saptanmış. Ancak kaza öncesi bir kriz geçirmiş mi, onu tam olarak öğrenemedik. Sadece bir spazm ile ilgili net bulgu yok. Ama önemli ölçüde kalp rahatsızlığı olduğu net olarak ortaya konulmuş. Kalp krizi geçirmiş olabilme ihtimaline ilişkin kardiyologlarla görüşüyoruz.



Pilot Kaya İstektepe'nin her 6 ayda bir rapor alması gerekirken, 28 Haziran 2008 tarihinden bu yana rapor almadığını belirledik, bu konuyu da araştırıyoruz. Daha önce açıklandığı gibi kazada hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 4 kişinin çarpmanın etkisiyle hayatlarını kaybettikleri yine raporda belirtilmiş"



Yavuz, raporda, gazeteci İsmail Güneş'in kazadan sonraki 3-6 saat arasında donarak hayatını kaybettiğinin belirtildiğini de sözlerine ekledi.



