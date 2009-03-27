BBP helikopterine ulaşıldı

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, helikopterin enkazına ulaşıldığı, ekiplerin bölgeye gittiğini açıkladı.



Bakan Atalay, hareketinden önce Göksun Kaymakamlığında gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sizlere arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi verecektim. Ancak ani bir gelişme oldu. Bu nedenle bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Helikopterin enkazına, şu an bana gelen bilgilere göre ulaşıldı. Döngel köyü Şahinkayası mevkisinde Sisne-Elmalı arasında helikopterin enkazının bulunduğu bilgisi bana geldi.



Bakan Atalay, enkazdakilerin sağlık durumuyla ilgili sorular üzerine, "Enkazın bulunma bilgisi çok yeni. Bu konuda şu anda birşey söyleyemiyorum" yanıtını verdi.



Atalay ve beraberindekiler, daha sonra enkazın bulunduğu bölgeye doğru gitmek üzere Göksun Kaymakamlığından ayrıldı.

