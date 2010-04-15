BBP helikopteri kazasında büyük hata

T24 - BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasını Araştırma Komisyonu'na amatör telsizcilerin verdiği bilgiler şok bir iddiaya neden oldu.





Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle araştırılarak benzer durumların yaşanmaması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla ikinci kez kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak başkanlığında toplandı. Komisyon, helikopter enkazının yer tespitiyle ilgili Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Nihat Oktay, Denizcilik Müsteşarlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi Daire Başkanı Hakan Durmaz, Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı Aziz Şasa ile amatör telsizciler Efe Özçağlar ve Engin Uygun’u dinledi.







'Muhtemel dinleme yeri' yerine 'muhtemel kaza yeri' denmiş







ANKA'nın haberine göre Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı Aziz Şasa, helikopter kazalarının ardından sivil toplum örgütü olarak harekete geçtiklerini ve telsiz sinyallerinin alınabildiği ‘muhtemel dinleme yeri’ tespitinde bulunarak arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasının ardından da Gaziantep’de bulunan amatör telsizci Efe Özçağlar’ı görevlendirildiğini belirten Şasa, Özçağlar’ın da yaptığı çalışmanın ardından Kahramanmaraş Valiliği’ne bilgi verdiğini ancak yanlışlıkla ‘muhtemel dinleme yeri’ yerine ‘muhtemel kaza yeri’ ifadesi kullandığını söyledi. Toplantıya katılan amatör telsizcilerin verdiği bilgilere göre yanlışlıkla ‘muhtemel kaza yeri’ şeklindeki ifadenin ardından resmi arama kurtarma çalışmalarının belirlenen koordinatlarda yürütüldüğü iddia edildi.







Resmi bir görevlendirme yok







Komisyon üyesi CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir ve MHP Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ise amatör telsizcilere “Sizi kim görevlendiriyor, çağrılıp mı bu tür durumlarda harekete geçiyorsunuz?” sorusunu yöneltirken, amatör telsizciler ‘sivil toplum örgütü’ olduklarını ve bu tür kazalarda resmi bir görevlendirme olmadan harekete geçtiklerini dile getirdiler.





CHP’li Özdemir ise yaşanan hatanın ve sonuçlarının ‘devletin arama kurtarma çalışmaları’ndaki aczini ortaya koyduğunu belirtirken tepkisini de “Yeniden böyle bir kaza birimizin başına gelse aynı akıbetle karşı karşıya geliriz” sözleriyle dile getirdi.







'Başbakanlık kriz merkezi internet sitesini açamadı'







Toplantıda Bandırma Liman İşletmesinde görevli Ender Uygun isimli amatör telsizci ise kazanın ardından, enkazın yeri olabileceğini düşündüğü yabancı bir internet sitesinde yer alan bilgi için Başbakanlık Kriz Merkezi’ni 5 kez aradığını ve ilgili sitenin adını verdiğini kaydetti.





Başbakanlık Kriz Merkezi’nin sözkonusu internet sitesini açamadığını öne süren Uygun, kendisine ‘Neden arıyorsun, kazayla ilgin ne?' şeklinde sorular sorulduğunu söyledi. Uygun, Başbakanlık Kriz Merkezi’nin açılmadığını söylediği internet sitesini komisyon toplantısında açarak milletvekillerine de gösterdi.

