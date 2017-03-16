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BBP Genel Merkezi, “Hayır” diyen ilçe teşkilatını feshetti!

BBP Beykoz İlçe Başkanı, “Muhsin Yazıcıoğlu yaşasaydı ‘Hayır’ derdi” ifadelerini kullanmıştı

16 Mart 2017 21:13

Büyük Birlik Partisi (BBP) Beykoz İlçe Teşkilatının feshedildiği bildirildi.

BBP İstanbul İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BBP Beykoz İlçe Teşkilatımız yönetim kurulu ile birlikte, süreklilik ve mütemadilik arz eder bir şekilde parti politikalarımıza, parti içi disiplin ve hiyerarşi kurallarımıza, müesses ve kadim ahlaki değer ve kurallarımıza aykırı söz ve eylemleri nedeniyle Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın 14.03.2017 tarih ve 2017/114 sayılı kararıyla feshedilmiştir."

BBP Beykoz İlçe Başkanı Melih Perçin, KRT'de Çağlar Cilara'nın "Haber Merkezi" isimli programına katılarak partisinde evet kararı alanlara ağır eleştirilerde bulunmuştu. BBP Beykoz İlçe Başkanı Perçin, "Muhsin Yazıcıoğlu kesinlikle hayır derdi. Lider sultalarına karşı olan bir hareket gücü tek kişiye veren başkanlık sistemine nasıl evet der. Kuvvetler ayrılığı olmayan bir yapıya nasıl evet der” demişti.

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