BBP Genel Başkanı: Türkiye, 100 bine yakın kaçak Ermeni’yi sınır dışı etmeli!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Azerbaycan ile Ermenistan arasında fiili bir savaş durumu olduğunu hatırlatırken "Türkiye'de sayıları 100 bine yaklaşan kaçak Ermeni var. Türkiye bunları derhal sınır dışı etmeli" görüşünü savundu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Erzurum’da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Soykırım uyguladığı, katliam yaptığı yerlerle, dönemlerle ilgili açık özür beyanı ve tazminatları ödemedikten sonra Türkiye kesinlikle Ermenistan ile hiçbir ilişkiye girmemelidir. Sınır kapısı asla resmi ya da gayri resmi bir şekilde açılmamalıdır. Hatta daha ilerisini söyleyeyim. Türkiye'nin Ermeni vatandaşları vardır. Elbetteki bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Azınlık hakları vardır. O haklarına sahip olarak Türkiye'de yaşamaya devam edeceklerdir. Ama onun çok fevkinde Türkiye'de sayıları 100 bine yaklaşan kaçak Ermeni vardır. Türkiye bunları derhal sınır dışı etmelidir. Yani; 'Ermenistan, Azerbaycan'ın topraklarını işgal edecek orada soykırım uygulayacak, her gün Azerbaycan'daki Türk kardeşlerimizin askerlerini şehit edecek biz de burada kaçak Ermeniler'i besleyeceğiz.' Böyle yağma yok. Bunu kabul etmiyoruz. Bunların derhal sınır dışı edilmesi gerektiğini açık ve net ifade etmek istiyorum. Suriye'den gelen mülteciler var. Türkiye kucak açmalı. Ama vatandaşlık meselesi millete sorulmalıdır. Milletimize sorulmadan milletimizin onayı ve görüşü alınmadan yani açık referandum yapılıp milletimize sorulmadan bunlara vatandaşlık verilmesini doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum."