BBP Genel Başkanı Mustafa Destici kayıtlara AKP vekili olarak geçti, itiraz etti

Türkiye'de 24 Haziran seçimlerinde ilk kez uygulanan ittifakla seçime girme uygulamasında pürüz çıktı. AKP listelerinden milletvekili seçilen BBP Genel Bakanı Mustafa Destici, seçim listelerinde BBP’den seçime girdiğine dair bilgi olmadığı ve seçilme tutanağına AKP Milletvekili olarak kaydedildiğini gerekçe göstererek, YSK’ya itiraz etti. YSK, Destici’nin itirazını inceledi ve reddine karar verdi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre AKP listelerinden Meclis’e giren Destici YSK’ya başvurarak, Seçim İttifakı Yasası’nın 16. maddesine göre siyasilere parti kimliklerini koruyarak ittifak yapma hakkı verildiğini, ancak bu durumun YSK’nın milletvekili seçim tutanağına yansımadığını dile getirdi.

Destici, milletvekili mazbatasında parti adı yazmadığını, seçilme tutanağında ise AKP milletvekili olarak işlem yapıldığını, “BBP Genel Başkanı” ibaresinin hiçbir yerde yer almadığını ifade etti. İtirazı YSK tarafından reddedilen Destici, dün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti.

AK Parti listelerinden bir BBP’li, CHP listelerinde iki SP’li, İYİ Parti listelerinden ise bir DP’li verilen kontenjanla milletvekili seçildi.