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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 3 yaşındaki Alperen'in ailesine taziyelerini iletti

ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servisinde unutularak havasızlıktan vefat eden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ailesine taziyelerini iletti

19 Ağustos 2017 23:13

ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir\'in Çiğli ilçesinde okul servisinde unutularak havasızlıktan vefat eden 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ailesine taziyelerini iletti.

“İHMALİ OLANLAR MUTLAKA ORTAYA ÇIKARILSIN”

Alperen Sakin\'in babası Serkan Sakin ile telefonda konuşan Destici, olaydan çok etkilendiğini bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi.

Destici, “Alperenimize yüce Allah\'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar niyaz ediyorum. İhmali olanlar mutlaka ortaya çıkarılsın!” dedi.

Alperen Sakin\'in babası Serkan Sakin ise bu konuya herkesin sahip çıkmasını başka çocukların ölmemesi gerektiğini belirtti.



 

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