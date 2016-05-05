İsrail'de gözaltına alınan BBP Genel Başkanı serbest bırakıldı

İsrail'de gözaltına alınan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, serbest bırakıldı.

BBP'den yapılan son açıklamada ''Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici bugün Esenboğa Havalimanına inecektir'' dendi.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, BBP lideri Destici ve eşiyle birlikte Genel Başkan Yardımcısı İlker Kayalıoğlu ve Genel Sekreter Üzeyir Tunç, Tel Aviv'deki havaalanında TSİ 07.30'da gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, dönüş yolunda uçağa binerken gözaltına alınan heyetin gözaltı gerekçesi belirtilmezken genel başkan yardımcısının 1,5 saat sorguda kaldığı bildirildi. Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, heyetteki isimlerin İsrail polisi tarafından ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Bugün Ankara'ya dönecek

BBP'den yapılan son açıklamada ''Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici bugün Esenboğa Havalimanına inecektir'' dendi.

4 gün önce gitmişlerdi

BBP Genel Başkan Destici ve beraberindeki heyetin 4 gün önce Miraç Kandili için Kudüs'e gittiği ve Mescid-i Aksa'da ziyaretlerde bulunduğu belirtildi.

Konu ile ilgili BBP Medya'nın Twitter hesabından atılan tweette ''Son dakika: İsrail polisi havaalanında Genel Başkan Yardımcınız İlker Kayalıoğlu ve partililerimizi bir buçuk saat sorguya aldı.Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici: Arkadaşlarım gelmeden pasaport kontrolüne gitmem uçağa binmem dedi'' ifadelerine yer verildi.

BBP lideri Destici dün gece, "Mescid-i Aksa’da bir cenaze bir de nikâh merasimine katıldık. Yafa’da Osmanlı topları ve ecdad eseri Mahmudiye Camisi" diye tweet atmıştı.