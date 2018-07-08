BBP Genel Başkanı Destici'den KHK değerlendirmesi: Titiz bir çalışma

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AKP listesinden Ankara Milletvekili seçilen Mustafa Destici, bugün yayımlanan Olağanüstü halin (OHAL) son kanun hükmünde kararnamesine ilişkin "Titiz bir çalışmanın sonucu olduğunu, devlet, millet ve ülke öncelenerek bu çalışmaların yapıldığını düşünüyorum. Daha önceki KHK'lerde olduğu gibi bir yanlışlık varsa elbette bunlarda yargı yolu açıktır" açıklamasını yaptı.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Destici, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.Destici, son günlerde tüm Türkiye'yi üzen konuların başında, çocukların kaçırılması, taciz ve tecavüze uğramasının geldiğini belirterek, "Tam bir vahşet ve insanlık suçu" olarak nitelendirdiği bu olaylara ilişkin kalıcı tedbirler alınmadığını ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Meclis açılır açılmaz bu konunun konuşulması için teklif vereceklerini anlatan Destici, şunları söyledi:

"Çocuk tecavüzlerinin, ölümle biten tacizlerin, kaçırmaların son bulması için elbette önleyici tedbirlerin alınması şarttır. Elbette ki eğitim şarttır. Bu hususla ilgili sosyolojik, psikolojik çalışmalar vardır. Bunların hepsi yapılmalıdır. Ama kesinlikle yapılması gereken bir şey vardır ki bu caniler için idam cezasının geri getirilmesidir. Biz BBP olarak bunun öncüsüyüz. Kim ne derse desin bizim bu alanda hiçbir kaygımız, hiçbir çekincemiz, kimseye anlatamayacağımız hiçbir durum yoktur. Avrupa öyle demiş, Batı böyle demiş, insan hakları savunucuları bilmem ne demiş. İnsan hakkıymış, yaşam hakkıymış… 4 yaşındaki Leyla'nın, Eylül'ün yaşam hakkı yok muydu? Onun yaşam hakkını alan caninin sonunun dar ağacı olması lazım."

Destici, BBP'lilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi için büyük çaba gösterdiğini belirterek, partililere ve il başkanlarına seçim sürecindeki gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'nın sadece seçime yönelik olmadığını vurgulayan Destici, "İttifakımız seçimlerle birlikte sona ermedi. Bundan sonra da devam edecek" dedi.

Destici, OHAL kapsamında bugün çıkarılan KHK'ye ilişkin de "Titiz bir çalışmanın sonucu olduğunu, devlet, millet ve ülke öncelenerek bu çalışmaların yapıldığını düşünüyorum. Daha önceki KHK'lerde olduğu gibi bir yanlışlık varsa elbette bunlarda yargı yolu açıktır. Bundan sonra OHAL devam ettirilemeyeceği için bunlar mutlaka yargıya gidecektir. Haksızlığa uğradığını düşünenler varsa bunlarla ilgili yargının gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kararını vereceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.