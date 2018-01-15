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BBP Genel Başkanı Destici'den ittifak açıklaması: Şu anda bir kanaatimiz var ama..

"Her parti kendi kimliğiyle ittifak listesinde yer alacak"

15 Ocak 2018 18:18

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici 2019 seçimlerine ilişkin ittifak açıklaması yaptı. 

 "Ben AK Parti ve MHP ile birlikte bir seçim ittifakı yaparak seçimlere katılmak istiyorsam, bu da yasal hale getirilmişse bundan daha doğal ne olabilir" diyen Destici, "Şu anda bir kanaatimiz var ama kararımız yok" dedi.

Destici, Best FM'de Ufuk Karcı ile "Konuşan Türkiye" programına katılarak gündemi değerlendirdi.

Destici, "Barajın kaldırılmaması halinde size kendi listelerinden girme teklifi gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna "Uyum yasalarını beklemek gerekir. Herkesin AK Parti, MHP ve BBP'nin üzerinde anlaşma sağladığı bir hususun, ittifakların yasal hale getirilmesinde mutabakat var. Her parti kendi kimliğiyle ittifak listesinde yer alacak. Bu, bütün siyasi partileri rahatlattığı gibi, birleşmenin önünü açıyor. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Sistemin en büyük kazançlarından biri bu olacak." diye konuştu.

Destici, 2014'te yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a destek vermemesine rağmen şu anda desteklemesinin sebebinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Bunun, ülke için millet için coğrafya için daha hayırlı olacağını düşündüğüm için evet diyorum. Şu anda ülkemizin içinden geçtiği şartları yok sayamayız. Suriye'nin kuzeyinde yaşananları, AB ile ABD ile yaşanan süreci, İran'da yaşanan süreci yok sayamayız. Bütün bunların hepsini değerlendirerek karar veriyoruz. Çünkü bizde sorumluluk var." 

Kendi Cumhurbaşkanı adaylarını çıkarıp çıkarmayacaklarına yönelik bir soru üzerine, henüz yetkili kurulları toplayıp bir karar vermediklerini anlatan Destici, "Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp aday olduğunu açıklarsa biz de ondan sonra kurullarımızı toplar ve kanaatimizi bir karara çeviririz. Şu anda bir kanaatimiz var ama kararımız yok." dedi.

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