BBP Genel Başkanı Destici: Terörle topyekün mücadele edilmesini destekliyoruz

Ankara, 4 Ekim (DHA) BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terörle topyekün mücadele edildiğini ve kendilerinin de bu mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Genel Merkez Binasında haftalık basın toplantısında konuşan Destici, Hakkari\'nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lılar tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettiği, patlamada 4 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı haberini üzüntü ile öğrendiğini ifade etti. Destici, “Şehitlerimizin Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, silah arkadaşlarına ve Büyük Türk Milletine başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize rabbimden acil şifalar diliyorum. Bölgede kahramanca mücadele eden asker ve polislerimizin de rabbim yar ve yardımcısı olsun” dedi.

“PKK’nın mali ağı çökertilmelidir”

Terörle topyekun bir şekilde mücadele edildiğini belirten Destici, “Biz başından beri bunu söylüyorduk. PKK ve tüm unsurlarına karşı topyekun yani hem teröristlere hem finans ayaklarına hem lojistik sağlayan belediyelere hem meclisteki uzantıları milletvekillerine hem devlet içindeki PKK\'lı memurlara hem de dış desteğine topyekun mücadele verilmesi gerektiğini söylüyorduk ve bu mücadele bugün veriliyor. Biz bunu sonuna kadar destekliyoruz. Devletin hangi kurumunda, hangi sivil toplum kuruluşu örgütü içerisinde, özel ya da kamu hangi teşekkül içerisinde bunlarla ilgili irtibatlı kişi ya da kişiler varsa ihraç edilmeliler. Hukuka teslim edilmeliler. Bugün bunu yapmazsak ileride ülkemizin başı çok daha büyük bir şekilde ağrıyabilir. PKK ile işbirliği yaparak sermaye edinen yada sermayesini onların aracılıyla elde eden, onlara her türlü finansal desteği sağlayan işadamlarına karşı operasyon yapılmalı ve PKK’nın mali ayağı da çökertilmelidir\" diye konuştu.

“Ülkemiz içerisinde hainler var”

Azerbaycan Dağlık Karabağ konusunun kanayan yara olduğunu vurgulayan Destici, “Biz açık ve net bir şekilde Azerbaycan’ın yanındayız. Azerbaycan neyse biz oyuz. Azerbaycan’a yapılmış saldırı Türkiye’ye karşı yapılmıştır. Karabağ toprakları Azerbaycan’ın olduğu kadar Türkiye’nindir. Bu böyle olduğu ve bilindiği halde ülkemiz içerisinde hainler var. Ermenistanlılar ile iş tutunlar var. Ermenistan’ın yanında olanlar var. Ufuk Uras, Sait Çetinoğlu, Ali Bayramoğlu ve Erol Katırcıoğlu Ermenistan üzerinden Azerbeycan\'ın bilgisi olmadan Dağlık Karabağ\'a giderek Ermeni yetkilileri dinlemişler ve Ermeni tezlerinin savunucusu konumuna geçmişlerdir. Bu vatana, millete ve devlete karşı yapılmış açıkça ihanettir. Azerbaycan devletine ihanet Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir. Çünkü biz bir milletiz. Bu ihanet asla ve kat’a cezasız kalmamalıdır. Azerbaycan mahkemelerinin verdiği karar Türkiye için kırmızı bülten sayılır. Onun için Türkiye hiç beklemeden bu kişileri derhal tutuklayarak bir uçağa bindirip Azerbaycan hükümetine teslim etmelidir. Bu hainleri bir kere daha kınıyor, milletimizin takdirlerine bırakıyorum\" ifadelerini kullandı.

“Sizin derdiniz kadın hakları değil”

İstanbul Ataşehir’de kaldırımda kendi halinde yürümekte olan kadına saldırıyla ilgili olarak Destici, “Şiddete maruz kalan kadın kardeşimizin başörtülü olması bizim için bu hususta hiçbir önem taşımaz. Bu saldırıya uğrayan kişinin başı da açık olabilir. Dünyanın neresinde bir mazlum görsek bunu ruhunun en derinliklerinde acı ile hisseden Büyük Birlik camiası olarak, masum bir kadına reva görülen bu zulmün hak ettiği adli cezayı görmesinin takipçisi olacağız. Şiddete maruz kalan kadının başörtülü olması sebebiyle dilsiz maymunu oynayan bazı düzmece kadın derneklerinin maskesi de bu olayda düşmüştür. Sizin derdiniz kadın hakları değil, kadın üzerinden ülkemizin değerlerine ve varlığına zarar vermektir. Faşizan yaklaşımınızı yüce milletimizin takdirlerine sunuyorum. Bu büyük bir ayrımcılıktır. Bu kadın derneklerin sessiz kalması kendi maskelerini düşürmüştür\" dedi.

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