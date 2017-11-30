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BBP Genel Başkanı Destici, TBMM Başkanı Kahraman’ı ziyaret etti

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberinde bulunan Divan Üyeleri ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

30 Kasım 2017 20:47

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberinde bulunan Divan Üyeleri ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Mecliste gerçekleşen görüşmede, Destici Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a hayırlı olsun dileklerini iletti. Yapılan Anayasa değişikliğinin üzerinden 7 aydan fazla bir süre geçmiş olmasına karşın ‘Uyum Yasaları’ olarak nitelendirilen düzenlemelerin önemli bir kısmının henüz Meclis’e sunulmadığını ifade eden Destici, partisinin hazırlamış olduğu Uyum Yasaları görüşlerini şöyle sıraladı:
“Seçim barajları kaldırılmalıdır”
Mevcut sistem yerine 600 milletvekilinin 500 tanesi ‘Daraltılmış Bölge Sistemi’ ile seçilmeli ve bu yolla seçilecek milletvekilleri siyasî partilerce ‘ön seçimle’ belirlenmeli, ‘tercihli sistemle’ de seçilmelidir. 100 milletvekili ise;  Türkiye milletvekili olarak seçilmeli ve bunlarda partilerce merkez yoklaması ile belirlenmelidir.  Bölgeler ve illere göre milletvekili sayıları tespiti illerin nüfus sayıları esas alınarak değil Yüksek Seçim Kurulunca açıklanan seçmen sayılarına göre yapılmalıdır.Seçim dönemlerinde propaganda imkânları âdil hâle getirilmelidir. Siyasi partilere yapılan hazine ve seçim yardımı ya tamamen kaldırılmalı ya da anayasanın ‘eşitlik ilkesi’ ve ‘hakça’ tanımına uygun olarak yeniden düzenlenmelidir.
Milletvekili dokunulmazlıkları siyasi faaliyetler ve kürsü dokunulmazlığı haricinde kaldırılmalıdır.
16 Nisan\'da yapılan referandum da kabul edilen Anayasa değişiklik teklifinin 1.maddesinde, Anayasa\'nın 9. maddesinde düzenlenen ‘Yargı Yetkisi’nde ilkesel bir ekleme yapılması önerilmiş ve Yargı yetkisinin, ‘…bağımsız ve tarafsız mahkemelerce…’ kullanılacağı kararlaştırılmıştır. Buna göre; Yargının bağımsızlığı ilkesi yanına \'tarafsızlığı\' ilkesi de eklenmiştir.”
Destici ayrıca TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile pek çok noktada fikir birliği içerisinde olduklarını gördüğünü ifade etti.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Divan Üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyet dile getirdi.
TBMM Başkanı Kahraman ise, “Şuan Meclis’te bütçe görüşmelerinin olduğunu 22 Aralık’tan sonra Meclis’in gündemine Uyum Yasalarının geleceğini” ifade etti.
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