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BBP Genel Başkanı Destici: Rusya'ya gerekli cevap derhal verilmelidir

"Bugün Ukrayna'nın yanında yer almazsak yarın Türk dünyası işgal edilirken hiçbir şey yapamayız"

25 Şubat 2022 19:06

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, "Rusya'ya gerekli cevap derhal verilmelidir" dedi.

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