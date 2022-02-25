BBP Genel Başkanı Destici: Rusya'ya gerekli cevap derhal verilmelidir

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bugün Ukrayna'nın yanında yer almazsak yarın Türk dünyası işgal edilirken hiçbir şey yapamayız. Rusya'ya gerekli cevap derhal verilmelidir" dedi.

BBP lideri Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına dünyanın gerekli cevabı hala vermediğini söyledi. Ukrayna'nın işgal edilmesini asla kabul edilemez bulduklarını, reddettiklerini ve kınadıklarını belirten Destici, "Bütün dünyayı Rusya’nın başlattığı işgallere karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. Barış ve sükunet çağrıları yapma, işgalden vazgeçmeye çağırma gibi politikalar Rusya'yı durdurmaz, tam tersine daha da azdıracağını düşünüyoruz. Rus saldırıları, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yok edilmesi anlamına gelmektedir. Rus işgallerine getirilen gerekçeleri hem ciddiyetsiz hem gerçek dışı hem de saçma olarak değerlendiriyoruz. Zira Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'yı işgal etmelerine gerekçe olarak Ukrayna'nın NATO'ya girme teşebbüsünü gösteriyor" dedi.

"Bugün Ukrayna'nın yanında yer almazsak yarın Kars ve Ardahan bizden istenirken yanımızda kimseyi bulamayız"

Destici, Rusya'nın tüm komşuları ve özellikle Türk dünyasının tehdit altında olduğunu belirterek, "Bugün hedef Ukrayna. Dün Kırım olduğu gibi yarın hiç kuşkunuz olmasın Orta Asya Türk Cumhuriyetleri olacaktır. Bugün Ukrayna'nın yanında yer almazsak, yarın Türk dünyası işgal edilirken hiçbir şey yapamayız. Bugün Ukrayna'nın yanında yer almazsak yarın Kars ve Ardahan bizden istenirken yanımızda kimseyi bulamayız. Bunu derken 'Rusya'ya savaş açalım' demiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız dün de bugün de söyledi. Bu işgali tanımadığımızı, kınadığımızı, reddettiğimizi, işgalin derhal sonlanması gerektiğini çok açık ve net bir şekilde dile getirdi. Bu duruşun biz daha güçlü bir şekilde ifade edilmesini ve Rusya'ya karşı da savaş açmayalım ama hatasını, yanlışını çok açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Rusya'ya gerekli cevap derhal verilmelidir. Bunun sonuçlarına ve sebep olacağı kayıplara asla bakılmamalıdır. Çünkü gelecekteki kayıplar daha büyük olacaktır. Telafisi mümkün olmayan kayıplar olacaktır" diye konuştu.