BBP Genel Başkanı Destici: Mevcut seçim yasası değişmeli

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, mevcut seçim yasasının değişmesi gerektiğini söyledi.

Destici, Denizli'nin Pamukale ilçesinde partisinin 25. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada BBP'nin Türk siyaseti içinde yer alma ihtiyacının bozuk sistem ve düzene karşı alternatif olarak kurulduğunu belirtti.

Sistemin değiştirilmesi, millileştirilmesi ve demokratikleştirilmesini yönünde atılan tüm adımları desteklediklerini ifade eden Desteci, şöyle devam etti:

"Bu anlamda 25 yıllık çizgisine bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada ihanet etmeyecektir. Peki bugüne kadar bizim her türlü hiç karşılık beklemeden verdiğimiz desteklere rağmen Türkiye hepimizin istediği, ümit ettiği ve beklediği anlamda sisteme kavuştu mu? Hala kavuşabilmiş değil. Belli ve önemli mesafeler alındı. Ama hala Türkiye'nin bir sistem problemi olduğunu açık ve net şekilde görmekteyiz."

Destici, 16 Nisan referandumunun sistemin değiştirilmesi anlamında atılmış olan bir güçlü adım olduğunu vurguladı.

Mevcut seçim yasasının değişmesini isteyen Destici, "Herkesin siyasi pozisyonuna göre olmamalı. İktidar, ana muhalefet, meclis içi ve dışındakiler kendine göre bir seçim yasası istememeli. Bunun en doğrusu, demokratiği ve adaletli olanı hangisiyse temsil de adaleti hangisi sağlayacaksa, yürütmede istikrarı hangisi sağlayacaksa bunun uygulamaya geçirilmesinden daha doğal ne olabilir. Niye bundan kaçılıyor, ben bunu anlamaktan güçlük çekiyorum." dedi.