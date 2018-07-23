BBP Genel Başkanı Destici: Mesut Özil'i alnından öpüyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasına ilişkin olarak, "Mesut Özil'i alnından öpüyoruz" dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk ve Müslüman topluluklara, onların liderlerine karşı saldırı, baskı ve terör eylemlerinin artığına işaret ederek, dün bunlardan bir tanesinin de Afganistan'da yaşandığını dile getirdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralananlarının bulunduğunu ifade eden Destici, "Bizim kardeşimiz olan, Türkiye sevdalısı Raşit Dostum'a geçmiş olsun diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Kerkük başta olmak üzere, Türkmeneli bölgelerinde yaşanan terör saldırılarında da artış olduğuna dikkati çeken Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti var olduğu sürece, orada Türkmen kardeşlerimiz hiçbir zaman yalnız değildir. Bundan sonra daha güçlü ve kuvvetli bir şekilde onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Buna fiili askeri müdahale de dahildir."

"Herkes için 15 bin rakamını adil değil"

Destici, bugün Genel Kurulda görüşülecek, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, BBP olarak desteklediklerini aktararak, "Bu yasanın Türkiye'nin terörle mücadelesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Plan Bütçe Komisyonunda görüşülecek, bedelli askerlik, sağlık çalışanlarına yıpranma payı, tabip ve diş hekimi emeklilerine ek ödeme gibi düzenlemeler içeren "torba teklif"e ilişkin de açıklamada bulunan Destici, emekli doktorlar ile uzman ve pratisyen doktorların söz konusu kanun teklifindeki değişiklik taleplerini dile getirdi.

Mustafa Destici, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin kişinin gelirine göre ayarlanması gerektiğinin altını çizerek, "Herkes için 15 bin rakamını adil bulmadığımızı ifade etmek isterim. Asgari ücretliyle yıllık geliri milyonlarca dolar olanın aynı bedeli vermesi adil değildir. Bu düzenlemenin mutlaka ele alınması lazım." diye konuştu.

Mutlaka temel eğitimin verilmesi gerektiği görüşünü yineleyen Destici, ancak temel eğitim verilmeyecekse yüzbinlerce insanı toplamaya da gerek olmadığını dile getirdi.

"Mesut Özil'i tebrik ediyor ve alnından öpüyoruz"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasına ilişkin Destici, "Bu onurlu ve cesur kararı için Mesut Özil'i tebrik ediyor ve alnından öpüyoruz." dedi.

Irkçı söylemlere her zaman karşı olduklarını belirten Destici, "Herkesin Mesut Özil gibi dimdik bir duruş sergilemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dava

BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopterdeki 2 GPS cihazının sökülmesiyle ilgili Göksun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya ilişkin bir soru üzerine Destici, kazanın üzerinden geçen 9 yıllık süreçte, pek çok noktada süren soruşturmanın bulunduğunu anımsatarak, kamuoyu bunların hepsine hakim olmadığı için bir savcılıktaki gelişmenin sanki bütün dosyayı kapsıyormuş gibi bir algının bulunduğuna dikkati çekti.

Mustafa Destici, hadisenin yeni olmadığını, 2014'te Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, ana soruşturma dosyası üzerinde verilen takipsizlik kararında dönemin savcısının, söz konusu GPS cihazlarının sökülmesi olayını ayırıp kendince Göksun'a gönderdiğini ve bunun hırsızlık iddiasıyla soruşturulmasını istediğini anlattı.

Ana soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararının kaldırılması ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yüksek dereceli memurlarla ilgili verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırmasının önemli gelişmeler olduğunu belirten Destici, şunları kaydetti:

"Göksun'daki savcının işgüzarlığından başka bir şey değildir. Bu dosya Göksun'daki savcının boyunu çok aşar. Göksun'daki savcının şu anda verdiği bir karar yok, sadece bir iddianame hazırlamıştır. Bize göre yanlıştır, bu yanlıştan da vazgeçilmesi gerekir. Bu dosya onun boyunu aşar. Dolayısıyla da bu komple yürütülecek bir soruşturma dosyasıdır. Kahramanmaraş'taki ana soruşturma dosyası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaki dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki dosya, bunların hepsi birleştirilecek. Bir çatı soruşturma süreci sıfırdan başlatılacak. Bihakkın, bu soruşturma süreci tamamlandıktan sonra da dava açılacaktır."