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BBP Genel Başkanı Destici: Görevi bırakmaya hazırım

"Ama bunu birileri gibi bir yerlere kapanmak, bir yerlere geçmek adına yapmayacağım, hareketin içinde kalarak yapacağım"

07 Kasım 2015 23:30

1 Kasım Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bütün arkadaşlarım şundan emin olsun, ben Mustafa Destici olarak görevi bırakmaya hazırım. Ama bunu birileri gibi bir yerlere kapanmak, bir yerlere geçmek adına yapmayacağım, hareketin içinde kalarak yapacağım" dedi. BBP, 1 Kasım seçimlerinde 255 bin 540 oy alarak, yüzde 0,54 oy oranına ulaşmıştı.

BBP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Mustafa Destici, 2011 seçimleriyle bugünkü seçimleri karşılaştırdığında 21 ilde BBP'nin oylarını artırdığını belirterek şunları söyledi:
 
"Bundan biraz daha fazla bir ilde oylarını düşürmüş, 30'a yakın bir ilde de oylarını muhafaza etmiş. Ama tabi oransal olarak bir kayıp yaşamış. Ortada her ne kadar bu seçim adaletsiz, haksız şartların eşit olmadığı bir seçim olsa da sonuç açısından başarısızlık var. Dolayısıyla da biz bunu buraya gelmeden önce divan heyetimizle istişare ettik ve değerlendirdik. Biraz sonra MKYK'daki arkadaşlarımızla bunu değerlendireceğiz. Yarın da il başkanlarımızla bir araya gelerek bunu değerlendireceğiz.

Partimiz, hareketimiz için üzerime düşeni her zaman yapmaya hazır olduğumu ifade ettim. Burada yapacağımız istişareler neticesinde çok hızlı bir şekilde bir yol haritası belirleyerek bundan sonraki gidişatımızı da buna göre belirleyeceğiz. Ama bütün arkadaşlarım şundan emin olsun, ben Mustafa Destici olarak görevi bırakmaya hazırım. Ama bunu birileri gibi bir yerlere kapanmak, bir yerlere geçmek adına yapmayacağım, hareketin içinde kalarak yapacağım."
 

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