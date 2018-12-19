BBP Genel Başkanı Destici: Emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilmelidir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili olarak "Devlet tarafından verilmiş bir hak daha sonra başka kanuni düzenlemelerle vatandaşın elinden alınmamalıdır" dedi. Destici, "Bu yanlıştan geri dönülmeli ve emeklilikte yaşa takılanların hakkı olan hak ettikleri emeklilik kendilerine bir an önce verilmelidir" ifadesini kullandı.

BBP lideri Destici, genel merkezde düzenlediğini basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Asgari ücretin en az 2 bin TL olması gerektiğini savunan Destici, "Vatandaşımız hayatını idame ettirme adına bu rakamı arzu ediyor, bu bir konforlu hayat rakamı değildir. Sadede açlık sınırı altında kalmamak adına istenen bir rakamdır” dedi.

"Bu yanlıştan geri dönülmeli"



Emeklilikle yaşa takılanların haklı talepleri olduğunu ifade eden Destici, şunları söyledi:



"Önce devlet tarafından verilmiş bir hak daha sonra başka kanuni düzenlemelerle vatandaşın elinden alınmamalıdır. Bu yanlıştan geri dönülmeli ve emeklilikte yaşa takılanların hakkı olan hak ettiklerindeki emeklilik kendilerine bir an önce verilmelidir. Burada bütçe dengelemesinden bahsedilmektedir. Devletimizin bunu karşılayacak parası olduğuna biz inanıyoruz. Devletimizin bu gücü vardır. 3 bin 600 ek gösterge beklentisi içinde olan öğretmen, din görevlisi, uzman jandarma, polis, hemşirelerimiz var, bunlara verilen sözün yerine getirilmesini biz bekliyoruz. Bütün bu konuştuğumuz taleplerin hepsi verilmiş olsa en fazla 40 milyar TL yıllık maliyetinin olduğunu görüyoruz. Bu da en yüksek hesaplamalarla çıkan rakamdır. Bütçeye baktığımızda Türkiye, 117 milyar sadece faize para ödüyor. Biz bu faiz illetinden memleketimizi kurtarırsak bu vatandaşlarımızın bütün taleplerini yerine getirdiğimiz gibi onların istediğinin 2 ya da 3 katını verebilecek bir kaynağı da oluşturabilme gücüne sahibiz."

İşsizlik sorunu



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre işsizlik oranının Eylül’de, geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 11,4 olduğunu belirten Destici, şöyle dedi:



"Türkiye’de işsiz sayısı 330 bin kişi artışla 3 milyon 749 bin kişiye ulaşmış. Bu veriler, Türkiye’nin mutluluk ya da mutsuzluk rakamlarıdır. İşsizlik, toplumsal olaylara kadar, gündelik ve Türkiye’nin geleceğine dair her şeyle yakından ilgili ve bağlantılıdır. Bu döngü Türk Milletine de Türkiye’ye de öyle zarar veriyor ki sokakta yürüyen insanlara bir bakın. Sizce kaçı halinden memnun görünüyor? Devlete ve bu kürsülerde yer alan bizlere düşen görev, ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek ve yaşamlarını kolaylaştırmaktır. Devletimizin bu anlamda daha sağlıklı ve ileriye dönük adımlar atması gerekmektedir." (DHA)