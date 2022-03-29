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BBP Genel Başkanı Destici'den KDV indirimi tepkisi: Bunlar kalıcı çözüm değildir

"Kalıcı çözüm, enflasyonun aşağı düşürülmesi, faizlerin aşağı düşürülmesi ve TL'nin yabancı paranın karşısında değer kazanmasıyla işler rayına girer"

29 Mart 2022 20:30

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimlerine ilişkin "Bunlar kalıcı çözüm müdür? Değildir. Kalıcı çözüm, enflasyonun aşağı düşürülmesi, faizlerin aşağı düşürülmesi ve TL'nin yabancı paranın karşısında değer kazanmasıyla işler rayına girer" dedi.

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