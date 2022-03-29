BBP Genel Başkanı Destici'den KDV indirimi tepkisi: Bunlar kalıcı çözüm değildir

İzmit ilçesindeki bir restoranda basın toplantısı düzenleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimlerine ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından olan Destici, kalıcı çözümün, enflasyonun düşürülmesi olduğunu belirtirken "Bunlar kalıcı çözüm müdür? Değildir. Kalıcı çözüm, enflasyonun aşağı düşürülmesi, faizlerin aşağı düşürülmesi ve TL'nin yabancı paranın karşısında değer kazanmasıyla işler rayına girer" dedi.

"Fahiş fiyat artışlarını yaşamamalıyız"

Destici, "Milletimiz ağır faturalarla karşılaştıktan sonra değil, önceden bunun tedbiri alınarak geçmiş aylarda yaşadığımız bu yüksek fahiş fiyat artışlarını yaşamamalıyız" diye devam etti.

Destici devamında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız gıdadan temizlik ürünlerine, konuttan sağlık ürünlerine kadar pek çok üründe KDV indirimleri başta olmak üzere tarım ürünleri de pek çok indirim yapılacağını açıkladı. Buna karşılık da vatandaşlarımızın serzenişte bulunarak yaptığı kıyaslamalar vardı. Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV, KDV alınıyor ama yat ve kotralardan hem bunların satışında ve akaryakıt kullanımında bunlar yapılmıyor, diye. Dün bir açıklamayla da yat ve kotralar KDV'si yüzde 18'e yükseldiği açıklandı. Gıda ve tarımsal sulamada elektriğin KDV oranlarında daha önce 18'den 8'e düşürülmüştü, bu indirimler bir nebze de olsa vatandaşımızı rahatlatacaktır"