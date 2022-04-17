BBP Genel Başkanı Destici: 6 muhalefet partisinin ortak adayda uzlaşmaları zor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "6 muhalefet partisinin ortak adayda uzlaşmaları zor" görüşünü savundu.

Destici CNN TÜRK yayınına katıldı. Destici, "İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti… Bunların hepsinin Türkiye meselelerine bakış açışlarında, programlarında, vaatlerinde büyük farklar var. CHP ve İyi Parti, “Biz iktidara gelirsek ilk hafta İstanbul Sözleşmesi’ni yerine getireceğiz” diyor. Peki Saadet Partisi ne diyor? Tam tersini söylüyor. Ya da DEVA, Gelecek, CHP, Saadet Partisi HDP ile görüşüyor. HDP ile iş birliğine açık olduklarını söylüyorlar. Demirtaş’ın, PKK’lı bir teröristin bir an önce serbest bırakılmasını, siyasete dönmesini arzu ettiklerini ifade ediyorlar. Ama öbür taraftan diğer partiler muhalefet ediyorlar. Bundan dolayı, 6 siyasi partinin hatta ortak bir adayda anlaşmalarını uzak görüyorum" dedi.