BBP Genel Başkanı Destici: "İsrail ikinci bir devlet kurmak istiyor"

Can Mert ŞİMŞEK/ANKARA,(DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hamas\'ın Türkiye Temsilcisi aynı zamanda Kudüs ve Tarihimiz Derneği Başkanı Cihat Yağmur ve heyetini makamında kabul etti. Görüşmede, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) yapacağı referanduma ilişkin açıklama yapan Destici, referandumu sadece İsrail\'in desteklediğini ve ikinci bir devlet kurmaya çalıştığını söyledi.

“REFERANDUMU AÇIKTAN DESTEKLEYEN TEK ÜLKE İSRAİL”

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin yapacağı referandumu sert bir dille eleştiren Destici, “Şu anda Mesut Barzani\'nin tertipleyip düzenlediği bir korsan bağımsızlık referandumu var. Bunu da şu anda açıktan destekleyen tek ülke Siyonist İsrail. Irak\'ta ikinci bir İsrail Devleti kurulmaya çalışılıyor. İsrail Devleti İslam dünyasının kalbine saplanan hançerdi. Şimdi ikinci bir hançer olmaya çalışıyor” dedi.

“MÜSLÜMANLARIN ÖDEDEĞİ BEDEL ARTIK YETER”

Suriye’nin kuzeyinde Amerikan destekli bir alan açıldığını dile getiren Destici, “Suriye\'nin kuzeyinde PKK, PYD YPG’ye Amerika güdümlü bir alan açıldı. Orayı da devletleşme sürecine götürecekler. Üçüncü bir hançeri de orada vurma gayreti içerisindeler. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin aldığı kararlar ortada. Türkiye\'nin tavrı ortada. İran’ın tavrı ortada. ABD Barzani’yi destekleyemiyor yani referandumu ertele diyor. Bütün bunlara rağmen Barzani neye güvenerek illa bu korsan referandumu yapacağım diyor? güvendiği yer Siyonist İsrail ve dünyadaki Siyonistler ve Yahudi lobileri. Hepimizin buna karşı ortak bir mücadele verip asla burada, İslam Coğrafyasında ikinci bir İsrail devletinin kurulmasına müsaade etmememiz gerekir. Çünkü bu hançer hepimize saklanacaktır. Müslümanların ödediği bedel yeter. Filistin’de, Gazze\'de, Irak’ta, Doğu Türkistan’da, Myanmar\'da, Afrika’da ödüyoruz. Müslümanların ödediği bedel yeter artık” açıklamalarında bulundu.

“DÜNYANIN NERESİNDE BİR MAZLUM VARSA BİZ HEP ORADAYIZ”

Büyük Birlik Partisi olarak dünyanın neresinde bir mazlum varsa hep onun yanında olduklarını bundan sonra da olmaya devam edeceklerini bildiren Destici, \" Allah (cc) nasip etti Gazze\'ye giden ilk Parti Genel Başkanı olmak bize nasip oldu. Tabii Bütün bunlar Siyonist İsrail\'i de tedirgin etmiş vaziyette. Burada da Kudüs’e saldırı yapılması, Kudüs\'teki Müslümanların oraya girişinin engellenmeye çalışılması ve tabii İsrail\'in temel hedefinin şu olduğunu biliyoruz. Mescidi Aksa\'yı yıkmak olduğunu, Mescidi Aksa\'yı ortadan kaldırmak ve kendi inançlarının gereğini yapmak olduğunu biliyoruz. Kudüs, Mescidi Aksa bizim için Mekke-i Mükerreme\'de Medine-i Münevvere den sonra üçüncü kutsal şehirdir. İlk kıbleğahımızdır. Onun için bizim için çok değerli çok büyüktür” diye konuştu.

CİHAT YAĞMUR: “MUSTAFA DESTİCİ’NİN BÜYÜK KATKISI VAR”

Hamas Türkiye Temsilcisi aynı zaman da Kudüs ve Tarihimiz Derneği Başkanı Cihat Yağmur ise Kudüs ve Mescidi Aksa konusunda Büyük Birlik Partisi ve onun Genel Başkanı Mustafa Destici’nin büyük katkısı olduğunu söyledi. Yağmur, \"Bugüne kadar Kudüs, Filistin ve Gazze davasına verdikleri destekten dolayı Büyük Birlik Partisine ve Alperen Ocaklarına teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

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