T24 LogoT24 Logo
Gündem

BBP DİYARBAKIR İL BİNASINA SALDIRI DİYARBAKIR (A.A)

06 Haziran 2011 21:23

-BBP DİYARBAKIR İL BİNASINA SALDIRI DİYARBAKIR (A.A) - 06.06.2011 - BBP Diyarbakır il binası zemin katının, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildiği belirtildi. BBP Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Dadak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yenişehir ilçesi Kooperatif Mahallesi'ndeki il binasının zemin katının ateşe verildiğini belirterek, olayda zemin katın tamamen kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Parti olarak 3 katlı binanın 2 katını kullandıklarını, zemin katın Yenişehir İlçe Başkanlığına tahsis edildiğini ve olayın meydana geldiği sırada burada kimsenin bulunmadığını ifade eden Dadak, şöyle konuştu: ''Arkadaşlarımız üst katta bulundukları sırada zemin katın tamamı birden alev alıyor. Yangın kısa sürede tüm katı sardı. Hemen itfaiye ekipleri ile emniyet güçlerine haber verdik. Yangın söndürüldü ancak bu kat kullanılamaz halde. Şans eseri yaralanan olmadı. Bu binamıza yapılan 4'ncü, 5'inci saldırı. Faillerinin bulunmasını istiyoruz. Partimize yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz.''  Yetkililer, olayın araştırıldığını bildirdi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24