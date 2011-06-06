-BBP DİYARBAKIR İL BİNASINA SALDIRI DİYARBAKIR (A.A) - 06.06.2011 - BBP Diyarbakır il binası zemin katının, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildiği belirtildi. BBP Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Dadak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yenişehir ilçesi Kooperatif Mahallesi'ndeki il binasının zemin katının ateşe verildiğini belirterek, olayda zemin katın tamamen kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Parti olarak 3 katlı binanın 2 katını kullandıklarını, zemin katın Yenişehir İlçe Başkanlığına tahsis edildiğini ve olayın meydana geldiği sırada burada kimsenin bulunmadığını ifade eden Dadak, şöyle konuştu: ''Arkadaşlarımız üst katta bulundukları sırada zemin katın tamamı birden alev alıyor. Yangın kısa sürede tüm katı sardı. Hemen itfaiye ekipleri ile emniyet güçlerine haber verdik. Yangın söndürüldü ancak bu kat kullanılamaz halde. Şans eseri yaralanan olmadı. Bu binamıza yapılan 4'ncü, 5'inci saldırı. Faillerinin bulunmasını istiyoruz. Partimize yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz.'' Yetkililer, olayın araştırıldığını bildirdi.