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BBP DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞINA PATLAYICI DİYARBAKIR (A.A)

17 Ocak 2011 21:18

-BBP DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞINA PATLAYICI DİYARBAKIR (A.A) - 17.01.2011 - Büyük Birlik Partisi (BBP) Diyarbakır İl Başkanlığına patlayıcı atıldı. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesi Paşa Konağı mevkisindeki 3 katlı bir binanın birinci katında bulunan BBP Diyarbakır İl Başkanlığına kimliği belirsiz kişilerce patlayıcı atıldı.  Patlayıcı, binanın girişine düşerek infilak ederken patlama sonucu binanın camları kırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.  Olay yerine gelen bomba uzmanlarınca patlayıcının cinsinin belirlenmesine çalışılıyor. Başlatılan soruşturma sürüyor.

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