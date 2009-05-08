BBP de idam cezası istedi

Mardin'de 44 kişinin katledilmesinden sonra idam cezasının yeniden tartışılmasını öneren Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a BBP'den destek geldi. BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Kurtulmuş'un "idam cezası" önerisinin yerinde olduğunu söyledi.



Saadet Partisi Genel Başkanı Kurtulmuş, dün BBP'ye iade-i ziyarette bulundu. Mardin'deki katliamdan sonra idam cezasının yeniden tartışılması konusundaki çıkışıyla gündeme gelen Kurtulmuş, "3 kişi cani çıktı. Hayır değil. Bu 3 kişinin caniliği ile izah edilecek bir mesele değildir. Bu bir toplumsal iklim meselesidir. Bunun ciddi şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerekir" dedi.



Doğu ve Güneydoğu'daki insanların planlı şekilde yoksullaştırıldığını, ağalık sisteminin insanları ezdiğini, koruculuk sisteminin insanların üzerinde baskı unsuru olarak kullanıldığını belirten Kurtulmuş, "Mardin olayı, oradaki feodal yapıyı ve ona ciddi şekilde güç veren koruculuk sistemini bir kere daha gözden geçirmek zorunluluğunu ortaya koymaktadır" diye konuştu.



BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu da Kurtulmuş'un sözlerine destek verdi. Topçu, şunları söyledi:

"Büyük milletimizin töresinde, bir yaşındaki çocuğa kurşun sıkmanın asla yer almadığı kanaatindeyim. Bu vesileyle, AB'nin ülkemize dayattığı bir takım kanunların da, ülkemize ne kadar zarar verdiği açığa çıktı. BBP'nin öteden beri dile getirdiği idam cezasının; bölücülüğe, bu tip cinayetlere, sapkınlara ve toplum huzurunu bozanlara tekraren getirilmesini ilgililer dikkate alırlar. İdam yeniden gözden geçirilmeli."