BBP: Dağın yanlış tarafında arıyorlar

BBP Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Tunç, helikopter enkazının yanlış yerde arandığını öne sürdü. Tunç, “dağın hep kuzey tarafında arama yapıldı, bizim tespit ettiğimiz alan dağın güneyinde” dedi



BBP Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Tunç, Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin bulunduğu helikopterin enkazının yanlış yerde arandığını öne sürdü. Milliyet gazetesinin haberine göre Tunç, “4 partili mühendis GPS cihazıyla bir koordinat tespit etti. Dağın hep kuzey tarafında aramalar yapılıyordu. Oysa bizim tespit ettiğimiz alan dağın güney tarafında. Tabanımıza, bu beceriksizliği yapanların durumu izah etmesini bekliyoruz” dedi.



Parti genel merkezinde önceki akşam başlayan umutlu bekleyiş, öfkeye dönüşürken bölgede bulunan İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın bulunduğu makam aracının önünü kesen BBP’liler sloganlar atıp yuhalayarak tepki gösterdi.



