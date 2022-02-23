BBP belediye başkan adayının öldürüldüğü davada 3 sanığa beraat, 1 sanığa iyi hal indirimli 12 yıl hapis cezası

İddianame İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Mart 2020 tarihinde saat 17.00 sıralarında Sarıyer Kısırkaya Mahallesinde Okan Özkurt ile Ali Rıza Biberoğlu'nun tartışarak kavga ettikleri ve birbirlerine bıçakla saldırdıkları, şüpheli Okan Özkurt'un kardeşleri Hülya Özkurt, Uğur Özkurt ve babası Yavuz Özkurt'un da kavgaya karışarak maktul Biberoğlu'nu bıçakladıkları belirtildi. İddianamede, maktulün tanık Erşen Kuruhasan'ı arayıp orman yolunda olduğunu söyleyerek yardım istediği, tanık Erşen'in arkadaşı İsmail Kır'ı arayıp maktulün tarif ettiği yere gitmesini söylediği ve kendisinin de o an yanında bulunan Yunus Tural ile maktulün yanına doğru yola çıktıkları ancak orman yoluna varmadan önce şüpheliler Hülya ve Uğur'un araçlarıyla tanıkların aracının önünü kestikleri kaydedildi. Tanıklar İsmail ve Erşen'in maktulün tarif ettiği yere gittikleri, orada şüpheli Yavuz Özkurt'un elinde bir sopayla bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, tanık Erşen'in Ali Rıza Biberoğlu'nu aracın içinde arka koltukta kanlar içinde gördüğü, aracın biraz uzağında Okan Özkurt'u gördüğü, tanık Erşen'in yaralı Ali Rıza'ya ne olduğunu sorduğu, Ali Rıza'nın "Yavuz ve çocukları bana saldırdılar" dediği anlatıldı. Sanık Hülya Özkurt'un balta ile tanık Erşen Kuruhasan'a saldırdığı, sanıkların tanık Erşen'in "Hastaneye gidelim adam ölüyor" diye bağırdığı, ancak sanık Yavuz Özkurt'un "Bırak ölsün" dediği de öne sürüldü. Daha sonra tanığın maktül Ali Rıza'yı kucaklayıp arabaya koyarak ambulansa götürüp durumu jandarmaya haber verdiği anlatıldı. Sanıklardan Okan Özkurt hakkında "Kasten öldürme", diğer sanıklar hakkında ise "İştiraken kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep ediliyordu.