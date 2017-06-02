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BBP, bedelli askerlikte ısrarlı

"Başbakan Yıldırım'ın iyimser olduğunu gördüm"

02 Haziran 2017 21:03

Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ‘bedelli askerlik’ konusunda öneride bulundu.

Milliyet’ten Kıvanç El’in haberine göre görüşmede sözü “bedelli askerlik” konusuna getiren Destici, “Biz buna karşıyız ancak bedelli askerliğin çıkması durumunda elde edilen gelir SMA hastalarına aktarılmalı” dedi.

Destici, görüşme sonrası, “Bedelli askerlik gündemde mi?” sorusuna, “Milyonların talebi var, SMA hastaları ile ilgili böyle bir teklifte bulunduk. Geçmişte 1-2 defa çıktı. Savunma Sanayi’nin de kaynağa ihtiyacı var. İki kesim arasında paylaştırılabilir” yanıtını verdi.

BBP lideri, “Bedelli konusunda başbakan bir adım atılacağını söyledi mi?” sorusuna da Destici, “Ben o konuda iyimser olduğunu gördüm. SMA hastalarına verilmesi konusunda” yanıtını verdi.

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