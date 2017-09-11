BBP Başkanı Destici: "Darbe kimden gelirse gelsin hepsine karşıyız"

ANKARA,(DHA)- 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümüne ilişkin açıklama yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, darbelerin kimden gelirse gelsin hepsine karşı olduklarını söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü sebebiyle yazılı açıklama yaptı. Destici açıklamasında, \"Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz gündem bugüne kadar darbelerin her çeşidine, kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın karşı durduk ve bundan sonra da durmaya devam edeceğiz\" dedi.

Milletin iradesinin darbelerle gasp edilmesini barbarlık derecesinde antidemokratik bir girişim olarak değerlendirdiklerini ifade eden Destici, şöyle konuştu:

\"Türkiye belli dönemlerde darbelerin hemen hemen her türlüsü ile muhatap oldu. 60 darbesi ile başlayan süreç, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1997 post modern darbesi, 27 Nisan 20017 e- muhtıra ve en nihayetinde 15 Temmuz hain FETÖ darbesi. Bunların hepsinin ortak özelliği milli iradeyi yok edip Emperyalist Küresel Güçler ile işbirliği yaparak Türkiye’yi zayıflatmak ve kendi arzuları çerçevesinde Türkiye de bir müesses nizam oluşturma hedefi gütmüştür.12 Eylül 1980 darbesi de adeta alt yapısı oluşturarak olgunlaştırılmış bir darbedir. Dönemin genelkurmay ikinci komutanının darbe için yaptığı \'şartların olgunlaşmasını bekledik\' sözleri bunu açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Önce milletin çocukları birbirine düşürülmüş komplolarla, provokasyonlarla şiddet ve terör olayları meydana getirilmiş ve daha sonrada güya bunları dindirmek için darbe yapılmıştır.

Darbenin Türkiye’ye siyasi, ekonomik ve sosyolojik zararları olmuştur. Türkiye dünyadan dışlanmış ve ekonomisi küçülmüştür. Bu güne kadar Türkiye’nin aleyhinde olan ve yaptırılamayan, kabul ettirilemeyen bazı kararlar aldırılmış örneğin (Yunanistan’ın Nato’ya üyeliğinin vetosunun kaldırılması gibi) yüz binlerce insan fişlenmiş, on binlercesi gözaltına alınmış ve tutuklanmış, sağdan soldan sırf denge kurma adına suçsuz insanlar ağır işkencelere tabi tutulmuş ve idam edilmiştir. Partimizin kurucu lideri merhum şehidimiz Muhsin Başkanımızda 7,5 yıl (5,5 yılı hücre olmak üzere tutuklu kalmış) ağır işkencelere maruz bırakılmış ve 7,5 yıl sonra da ceza almadan berat etmiştir. Onun yaşadığı kaderi ya da akıbeti binlerce ülküdaşımız ve Türk Milliyetçisi de yaşamıştır.

Her ne kadar 12 Eylül darbesini yapanlar yargılanmış olsa da maalesef hak ettikleri cezalarla muhatap olmadılar. 37. yıl dönümünde 12 Eylül darbe girişimini ve bugün hayatta olmasalar da o darbenin mimarlarını bir kere daha şiddetle kınıyorum. Haksız yere idam edilerek ya da ağır işkencelerle öldürülen ülküdaşlarıma bir kere daha Allah’tan rahmet diliyorum. 12 Eylül darbesinin en büyük mağduriyetlerinden birisini yaşayan şehit liderimiz Muhsin başkanımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhu şad mekânı cennet olsun.\"