BBL'de play-off eşleşmeleri



Beko Basketbol Ligi'nde normal sezonu Efes Pilsen lider tamamlarken, play-off ilk tur eşleşmeleri de belirlendi.





Beko Basketbol Ligi'nde ''normal sezon'' yapılan karşılaşmalarla sona ererken, play-off eşleşmeleri ve ligden düşen takımlar da belli oldu.



Beko Basketbol Ligi'nin son hafta karşılaşmalarından sonra sırasıyla Efes Pilsen, Türk Telekomspor, Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Cafe Crown, Beşiktaş Cola Turka, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Darüşşafaka Cooper Tires takımları play off'a kalan takımlar oldu.



Beko Basketbol Ligi play-off serileri, gelecek hafta içinde belirlenen bir tarihte başlayacak.



Haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen Casa TED Kolejliler ile birlikte Darüşşafaka Cooper Tires'e 82-74 yenilen Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi de ligden düşen ikinci takım oldu.



Yapılan karşılaşmalardan sonra play-off eşleşmeleri şöyle oluştu:

Efes Pilsen-Darüşşafaka Cooper Tires (1-0)

Türk Telekomspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (1-0)

Fenerbahçe Ülker-Antalya Büyükşehir Belediyesi (1-0)

Galatasaray Cafe Crown-Beşiktaş Cola Turka (0-0)



