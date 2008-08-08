BBL'de fikstür çekildi

Beşiktaş Cola Turka- Kepez Belediyesi

Darüşşafaka Cooper Tires -Galatasaay Cafe Crown

-Galatasaay Cafe Crown Fenerbahçe Ülker- Casa TED Ankara Koleji

Türk Telekom -Erdemirspor

-Erdemirspor Antalya Büyükşehir Belediyesi- Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi

Aliağa Gençlikspor -Pınar Karşıyaka

-Pınar Karşıyaka Oyak Renault- Mersin Büyükşehir Belediyesi

Banvit-Efes Pilsen

Tempo24-Beko Basketbol Ligi'nde 2008-2009 sezonunun fikstür çekimi İstanbul'da yapıldı.Polat Renaissance Otel'de yapılan ve mücadele edecek 16 kulübün temsilcilerinin katıldığı fikstür çekiminde, yeni sezonun müsabaka programı belirlendi.Beko Basketbol Ligi'nde normal sezonun 18 Ekim 2008'de start alıp, 10 Mayıs 2009'da tamamlanacağı, play-off müsabakalarının ise 15 Mayıs-26 Haziran tarihleri arasına yapılacağı ifade edildi.Öte yandan, Basketbol Avrupa Ligi'nde sezonun açılış maçının 20 Ekim Pazartesi günü TAU Ceramica ile Fenerbahçe Ülker takımları arasında oynanacak olması nedeniyle, sezonun ilk haftasındaki Fenerbahçe Ülker-Casa TED Ankara Koleji maçının, Beko Basketbol Ligi'nin de açılış maçı olarak 18 Ekim'den önce bir tarihte oynanabileceği ve bunun daha sonra netlik kazanacağı belirtildi.Diğer yandan, yeni sezonda Basketbol Türkiye Kupası Eleme Grubu maçlarının 3-8 Ekim 2008, final grubu karşılaşmalarının 20-22 Şubat 2009 tarihlerinde oynanacağı, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının Fenerbahçe Ülker ile Türk Telekom arasında ekim ayında yapılacağı, son olarak Beko All Star organizasyonun da 24-25 Ocak 2009 tarihlerinde düzenleneceği ifade edildi.Beko Basketbol Ligi'nde 18-19 Ekim tarihlerinde oynanması planlanan 1. hafta maçlarının eşleşmeleri şöyle: