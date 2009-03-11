BBL'de 22. hafta programı



Beko Basketbol Ligi'nde 22. hafta maçlarının programı açıklandı.





Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:



14 Mart Cumartesi

16.00 Casa TED Ankara Kolejliler-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi (TOBB)

16.00 Kepez Belediyesi-Banvit (Kepez Belediyesi)

16.00 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Cafe Crown (Karşıyaka)

17.00 OYAK Renault-Darüşşafaka Cooper Tires (Bursa Atatürk)

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Antalya Büyükşehir Belediyesi (Edip Buran)

19.15 Fenerbahçe Ülker-Aliağa Petkim (Abdi İpekçi)



15 Mart Pazar

13.45 Beşiktaş Cola Turka-Türk Telekom (BJK Cola Turka)

16.00 Efes Pilsen-Erdemir (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)